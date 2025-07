Leo Dias sai do Fofocalizando e encerra parceira com o SBT

SBT emite comunicado oficial para informar o fim da parceria com Leo Dias, que era apresentador do programa Fofocalizando

O jornalista Leo Dias e o SBT encerraram a parceria profissional. Nesta sexta-feira, 25, a emissora emitiu um comunicado oficial à imprensa para informar o fim do vínculo com o colunista, que era o apresentador do programa Fofocalizando.

Leo Dias está longe do comando do Fofocalizando há algumas semanas. Inicialmente, ele saiu do ar para alguns dias de folga. Desde então, a atração está sendo apresentada por Gaby Cabrini, Gabriel Cartolano e Cariúcha, junto com convidados a cada episódio. Agora, o vínculo profissional do jornalista com o canal foi rompido nesta semana.

Leia o comunicado oficial:

"A Assessoria de Comunicação informa que o SBT e Leo Dias, de forma consensual, tomaram a decisão de encerrar a parceria profissional. O SBT e sua diretoria reconhecem e agradecem a contribuição de Leo ao longo do período em que esteve na emissora, destacando sua dedicação como apresentador do Fofocalizando e desejando êxito em seus próximos desafios", informaram.

Os rumores envolvendo Leo Dias

Há poucos dias, a área de comunicação do SBT emitiu uma nota oficial sobre os rumores envolvendo o apresentador e colunista Leo Dias. Os boatos diziam que a emissora teria proibido a inserção do logotipo da LeoDiasTV no programa Fofocalizando, que é comandado pelo jornalista ao lado de outros comunicadores.

No entanto, a emissora negou os rumores e ainda se pronunciou sobre a ausência de Leo Dias na atração nos próximos dias. A nota informou que ele está de folga e volta ao seu posto na próxima semana.

"Não procede a informação de que o SBT proibiu a inserção do logotipo da Leo Dias TV nas exibições de suas matérias. Porém, a emissora e o jornalista irão criar um padrão de plano de negócio de inserções da marca durante o programa Fofocalizando. Informamos ainda que Leo Dias já estava com dias de folga programados a partir de hoje e retornará na próxima semana", informaram.

Os rumores sobre Leo Dias começaram na tarde de terça-feira, 1º, quando os internautas apontaram que ele estaria “abatido" durante o Fofocalizando. Os telespectadores perceberam que ele estaria mais cabisbaixo durante a atração na TV aberta.