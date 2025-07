Cadê o Leo Dias? Apresentador fala de sua ausência no Fofocalizando, do SBT

Longe do comando do Fofocalizando há alguns dias, o apresentador e colunista Leo Dias se pronuncia sobre sua ausência na atração do SBT

O apresentador e colunista Leo Dias está longe do comando do Fofocalizando, do SBT, há alguns dias e deixou os telespectadores preocupados com sua ausência. Então, ele resolveu se pronunciar nesta segunda-feira, 14, ao ficar mais um dia sem comandar a atração de fofocas.

Em um post nas redes sociais, o jornalista informou que ainda não tem uma decisão sobre seu futuro profissional e não vai apresentar a edição desta segunda. “ Hoje, novamente, não vou estar no Fofocalizando porque ainda há uma indefinição sobre o meu futuro profissional. Assim que eu tiver a decisão, vocês vão ser os primeiros a saber ”, afirmou ele.

Por enquanto, o SBT não se pronunciou sobre a ausência prolongada do profissional na TV. Nesta segunda-feira, 14, o Fofocalizando foi comando por Gabi Cabrini, Gabriel Cartolano e Cariúcha.

Os rumores envolvendo Leo Dias

A área de comunicação do SBT emitiu uma nota oficial sobre os rumores envolvendo o apresentador e colunista Leo Dias. Os boatos diziam que a emissora teria proibido a inserção do logotipo da LeoDiasTV no programa Fofocalizando, que é comandado pelo jornalista ao lado de outros comunicadores.

No entanto, a emissora negou os rumores e ainda se pronunciou sobre a ausência de Leo Dias na atração nos próximos dias. A nota informou que ele está de folga e volta ao seu posto na próxima semana.

"Não procede a informação de que o SBT proibiu a inserção do logotipo da Leo Dias TV nas exibições de suas matérias. Porém, a emissora e o jornalista irão criar um padrão de plano de negócio de inserções da marca durante o programa Fofocalizando. Informamos ainda que Leo Dias já estava com dias de folga programados a partir de hoje e retornará na próxima semana", informaram.

Os rumores sobre Leo Dias começaram na tarde de terça-feira, 1º, quando os internautas apontaram que ele estaria “abatido" durante o Fofocalizando. Os telespectadores perceberam que ele estaria mais cabisbaixo durante a atração na TV aberta.