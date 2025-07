Leo Dias fala pela primeira vez sobre saída do SBT: ‘É hora de dizer adeus’

Leo Dias faz depoimento ao encerrar sua trajetória no Fofocalizando, do SBT: ‘Digo adeus feliz pelo o que construímos'

O jornalista Leo Dias se despediu do comando do programa Fofocalizando, do SBT, nesta sexta-feira, 25. Ele estava fora do ar há algumas semanas e oficializou o fim do seu contrato com a emissora em um comunicado oficial. Logo depois, ele fez um depoimento nas redes sociais para falar sobre sua trajetória na emissora.

"É hora de dizer adeus e muito obrigado ao SBT, uma emissora que me proporcionou ser conhecido nacionalmente e onde eu me realizei profissionalmente. Acho importante começar este texto dizendo que eu conversei com a Daniela Beyruti, com Rinaldi Faria e Leon Abravanel e para todos o sentimento é de gratidão pelo o que vivemos até aqui. Está tudo bem e saio desta emissora grato, da mesma forma que eu entrei. Reconheço, também, que eu jamais teria sido notado pela Band se não estivesse diariamente no ar em um programa do SBT", afirmou.

"Nesses últimos dois anos eu lutei para entregar o meu melhor para o Fofocalizando e a maior prova disso foi a resposta da audiência: e nós viramos o jogo. Não fiz sozinho, mas ao lado do incrível diretor Márcio Esquilo, meus amados companheiros de palco Gaby Cabrini, Gabriel Cartolano, Caríucha e toda a equipe de produção do Fofocalizando. Vencemos juntos. Vocês moram pra sempre no meu coração. Eu serei eternamente grato por tudo que a família Abravanel fez por mim e o que estar nesta emissora me proporcionou. Digo adeus feliz pelo o que construímos, grato e com a mesma sede de desafio de sempre", finalizou.

Leo Dias também falou ao vivo no SBT

Durante o programa Fofocalizando desta sexta-feira, Leo Dias apareceu ao vivo por meio de chamada de vídeo para se despedir do público e dos amigos de trabalho. "Eu só quero dizer que sou muito grato ao SBT, a família Abravanel e tudo o que aconteceu aqui. Eu preciso que as pessoas entendam que eu estou ficando velho. Eu fiz 50 anos e preciso pensar na minha aposentadoria. É só um desafio novo. É só me chamar que eu vou aí visitar vocês”, afirmou ele.

E completou: "Eu estou saindo com a alma tranquila. Eu sou muito grato ao que o SBT fez por mim. Sem vocês, eu não estaria indo para uma nova trajetória da minha vida. A marca Fofocalizando é muito maior do que qualquer um de nós. Outras pessoas já passaram pelo Fofocalizando e mais pessoas vão passar. Está na hora de dar espaço para outras pessoas fazerem história”.