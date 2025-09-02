CARAS Brasil
  1. TV
  2. Kayky Brito evita falar sobre Bruno de Luca e celebra recuperação
TV / Acidente

Kayky Brito evita falar sobre Bruno de Luca e celebra recuperação

Ator Kayky Brito comentou fase atual após grave acidente, falou sobre futuro da carreira e evitou falar sobre sua relação com Bruno de Luca

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 20h45

Kayky Brito e Bruno De Luca
Kayky Brito e Bruno De Luca - Foto: Reprodução / Instagram

O ator Kayky Brito foi visto recentemente em um aeroporto e falou com a imprensa sobre sua recuperação após o acidente sofrido em setembro de 2023, no Rio de Janeiro. Durante a entrevista, celebrou estar vivo e destacou sua gratidão pela recuperação. "Graças a Deus eu estou vivo, isso que vale", disse o ator.

Kayky também comentou sobre os próximos passos na carreira, afirmando que pretende retomar projetos e abraçar novas oportunidades. “As coisas estão acontecendo”, resumiu o artista.

O acidente ocorreu na madrugada de 2 de setembro de 2023, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Kayky foi atropelado ao atravessar a Avenida Lúcio Costa fora da faixa de pedestres. O motorista de aplicativo que o atingiu estava dentro do limite de velocidade, permaneceu no local e ajudou no socorro.

Kayky sofreu traumatismo cranioencefálico, politraumatismo e múltiplas fraturas, sendo internado em estado grave. Ele passou por cirurgias, ficou sedado e intubado na UTI por várias semanas, recebendo alta hospitalar após cerca de um mês. Desde então, segue em fisioterapia e tem registrado publicamente sua evolução.

Silêncio sobre Bruno de Luca

Em determinado momento, o repórter questionou o ator sobre sua relação com o apresentador Bruno de Luca. Kayky preferiu não responder e encerrou a entrevista, alegando estar atrasado para o voo. Antes de deixar o local, limitou-se a dizer: “Eu tô vivo, gosto de todo mundo, não tenho nada contra ninguém”. O silêncio reforçou as especulações sobre um possível afastamento entre os dois desde o episódio, mas Kayky evitou entrar em detalhes.

Bruno de Luca, amigo próximo de Kayky na época, estava com ele no momento do acidente. Após o atropelamento, Bruno deixou o local sem prestar socorro, o que gerou forte repercussão pública e especulações sobre a situação.

Apesar da polêmica, Bruno mais tarde declarou em depoimento à polícia que entrou em choque e não conseguiu acompanhar o atendimento, negando qualquer conflito com o ator.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

