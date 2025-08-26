CARAS Brasil
TV / Dinheiro

Junior revela perrengues financeiros na época de Sandy & Junior

Em entrevista ao Lady Night, o cantor Junior relembrou momentos marcantes da trajetória e citou situações complicadas nos bastidores

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 15h42

Tatá Werneck e Junior
Tatá Werneck e Junior - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Junior esteve no Lady Night, do Multishow, na última segunda-feira, 25, em um bate-papo com Tatá Werneck que trouxe à tona memórias e reflexões sobre diferentes fases de sua vida. Apesar de uma carreira consolidada e de anos sob os holofotes, o cantor revelou que há aspectos da sua trajetória que o público pouco conhece.

Durante a conversa, Junior revisitou passagens da época em que formava dupla com a irmã Sandy e falou sobre os bastidores da carreira. Ele revelou que, por trás do sucesso, houve momentos de tensão e insegurança, principalmente relacionados à administração financeira.

Bastidores com episódios conturbados

O cantor contou como lidava com a responsabilidade do dinheiro desde cedo. “Eu só pensava em cantar, em fazer o show, em cumprir os compromissos. Os meus pais sempre foram super responsáveis com o dinheiro que a gente ganhava”, disse o músico.

O cantor contou que os pais, Xororó e Noely, cuidavam de tudo na época, o que o deixou afastado das questões financeiras. “Meu pai estourou no ano em que minha irmã nasceu, então eu vivi todo esse processo. A gente tinha essa coisa de: ‘Olha, o dinheiro de vocês está sendo bem guardado’. Na época estavam investindo em gado na fazenda”, relembrou.

Apesar do sucesso, ele admitiu que nem sempre a situação foi tranquila. Junior revelou que enfrentou “momentos mais apertados e outros menos, de conseguir administrar, entender como funcionavam as coisas”.

O músico também comentou sobre situações delicadas durante a adolescência, que envolviam a relação profissional com a irmã e o entorno da dupla. “Não foi tudo lisinho como as pessoas imaginam. Tivemos episódios conturbados na adolescência, algumas traições no caminho… Quando fui ver, estava meio ferrado e precisei reconstruir tudo de novo”, concluiu.

Além das revelações, a participação de Junior no programa reforçou o impacto que a dupla Sandy & Junior teve na música brasileira. Mesmo após anos separados, as memórias e aprendizados continuam presentes na trajetória solo do cantor, mostrando como as experiências do passado ainda influenciam suas escolhas e carreira atuais.

Leia também: Tatá Werneck se emociona ao ler carta da infância para Junior no Lady Night

