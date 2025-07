João Silva mostra preparação de seu programa no SBT

Após deixar a Band, filho de Faustão, João Silva mostra preparação para seu programa no SBT; apresentador ganhou vaga personalizada

O apresentador João Silva, filho de Faustão, está a todo vapor com os preparativos de seu programa no SBT. Após deixar a Band, o herdeiro do comunicador agora terá uma atração aos sábados à noite após o Sabadou com Virginia.

Em sua rede social, o jovem postou um vídeo exibindo a preparação para seu novo trabalho. Na emissora de Silvio Santos, João Silva ganhou até uma vaga personalizada com seu nome e foi bem recepcionado para fazer fotos e outras gravações.

"Meu novo programa no SBT tá chegando! Bora comigo pra um dia de preparação?", compartilhou um pouco como foi o dia na empresa.

Apesar de ter mudado de emissora, João Silva manteve o nome de sua atração, Programa do João, por ser detentor da marca. A data de estreia está prevista para sábado, 9 de agosto.

Em entrevista para a CARAS, o apresentador falou sobre ser "nepobaby" , expressão em inglês que significa "nepotismo bebê", ou seja, sobre se ter privilégios por ser filho de um famoso como Fausto Silva.

"Sim! A entrada na televisão foi um privilégio e oportunidade dada pelo meu pai", reconheceu a ajuda do ex-global. " Porém agora estou vendo as coisas caminharem com minhas próprias pernas. “Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário”" , declarou.

João Silva revela como conheceu a nova namorada

O apresentador João Silva, filho de Faustão, está vivendo um novo amor! Em entrevista ao jornalista Flávio Ricco nesta terça-feira, 24, ele falou sobre o namoro com a empresária Isabella Kherlakian, com quem assumiu o relacionamento no último dia 16 de junho.