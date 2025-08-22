CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. João Kléber elogia filho de Gugu após repercussão: “É um menino sedutor"
TV / Admiração

João Kléber elogia filho de Gugu após repercussão: “É um menino sedutor"

Apresentador João Kléber comenta sobre beijo de João Augusto Liberato e Cariúcha durante festa em São Paulo e enche de elogios o filho de Gugu

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 20h24

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
João Kléber e João Augusto
João Kléber e João Augusto - Foto: Reprodução / Instagram

João Kléber, o apresentador do João Kleber Show, foi um dos convidados que presenciaram o clima entre João Augusto Liberato, filho do saudoso Gugu Liberato, e a apresentadora Cariúcha na festa de lançamento do novo programa de João Silva, filho de Faustão, realizada na última quinta-feira (21/8) em São Paulo.

Em entrevista ao Jornal dos Famosos, programa da LeoDias TV, nesta sexta-feira (22/8), o apresentador não poupou elogios ao jovem de 23 anos, que recentemente ganhou destaque após o vídeo do momento íntimo com Cariúcha se espalhar na internet. “Ele é um menino sedutor, hein? […] Eu acho que ele tem cara de sedutor, mas sedutor em todos os sentidos, não só em relacionamento afetivo, mas também de se aproximar, de amizade das pessoas”.

Um carisma que vem de família

João Kléber também destacou que esse carisma de João Augusto vem de família, herdado do pai, lembrando o impacto que Gugu sempre teve na televisão: “Isso ele herdou do pai, hein? Porque o Gugu também era um cara muito carismático, muito, muito, muito”, e ainda relembrou com carinho a relação próxima que teve com o apresentador: “Essa semana até dei uma entrevista sobre isso, né? Porque o Gugu era um profissional e um homem genial, amigo dos amigos. Tive passagens com ele maravilhosas e eu senti que o João puxou o pai nisso de sedução. Ele é sedutor”, destacou.

Além de relembrar Gugu, João Kléber também fez uma comparação inesperada. Para ele, João Augusto tem um jeito marcante que lembra o cantor Fábio Júnior no início da carreira. “Sabe o que me fez lembrar? Eu conheço o Fábio Júnior desde sempre também, desde o início de carreira, muitos anos. Não sei, rapaz, o João, ele tem assim um olhar, um jeito assim do Fábio Júnior quando era jovem, sabia? Aquele olhar”, completou.

Leia também: Filho de Gugu beija Cariúcha na festa de João Silva

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

joao klebergugu liberatojoao augusto
Gugu Liberato Gugu Liberato   

Leia também

Reality show

Ana Clara no Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy

Veja a decoração da sede do programa ‘Estrela da Casa’

Vitória

Luiz Lira - Foto: Globo/Fábio Rocha

Vencedor do ‘Chef de Alto Nível’ revela o que vai fazer com o prêmio

Estrela da Casa

Michel Teló - Foto: Divulgação / Globo

Michel Teló revela detalhes de sua preparação para ser mentor no Estrela da Casa

CELEBRAÇÃO

Nesta sexta-feira, 22, o ator Rodrigo Santoro chega aos 50 anos - Foto: Reprodução/Instagram

Rodrigo Santoro completa 50 anos; ator conquistou carreira no cinema internacional

Comemoração

'Hoje em Dia' completa 20 anos - Reprodução/Instagram

Renata Alves celebra marco do 'Hoje em Dia': 'Orgulho de fazer parte'

20 ANOS DO HOJE EM DIA

Ticiane Pinheiro revelou mais detalhes do início de sua trajetória no Hoje em Dia - Reprodução/Record/Edu Moraes

Ticiane Pinheiro relembra situação inusitada ao vivo na Record: 'Comi até arroz de pequi com eles'

Últimas notícias

Jakelyne OliveiraMédico explica crise que levou Jakelyne Oliveira à UTI: 'Pode evoluir'
Fábio Porchat e Priscila CastelloNamorada de Fábio Porchat tatua o nome do apresentador em homenagem
Ana Clara no Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa'Veja a decoração da sede do programa ‘Estrela da Casa’
Rodrigo Santoro e Mel FronckowiakMel Fronckowiak faz declaração de aniversário para Rodrigo Santoro
Wanessa CamargoAssessoria de Wanessa Camargo nega boatos envolvendo Dado Dolabella
João Kléber e João AugustoJoão Kléber elogia filho de Gugu após repercussão: “É um menino sedutor"
Giulia CostaGiulia Costa relata que desenvolveu bulimia após relacionamento
Raul Gil e Raul Gil JuniorFilho de Raul Gil se pronuncia após polêmica com a irmã e a sobrinha
Semana foi agitada no mundo dos famososLuto de Sheron Menezzes, cirurgia do pai de Sabrina Sato e festa com filhos de Faustão marcam semana
Diego e JaquelineCantor sertanejo se pronuncia após a esposa ser alvo de operação da Polícia Federal
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade