João Kléber elogia filho de Gugu após repercussão: “É um menino sedutor"

Apresentador João Kléber comenta sobre beijo de João Augusto Liberato e Cariúcha durante festa em São Paulo e enche de elogios o filho de Gugu

João Kléber, o apresentador do João Kleber Show, foi um dos convidados que presenciaram o clima entre João Augusto Liberato, filho do saudoso Gugu Liberato, e a apresentadora Cariúcha na festa de lançamento do novo programa de João Silva, filho de Faustão, realizada na última quinta-feira (21/8) em São Paulo.

Em entrevista ao Jornal dos Famosos, programa da LeoDias TV, nesta sexta-feira (22/8), o apresentador não poupou elogios ao jovem de 23 anos, que recentemente ganhou destaque após o vídeo do momento íntimo com Cariúcha se espalhar na internet. “Ele é um menino sedutor, hein? […] Eu acho que ele tem cara de sedutor, mas sedutor em todos os sentidos, não só em relacionamento afetivo, mas também de se aproximar, de amizade das pessoas”.

Um carisma que vem de família

João Kléber também destacou que esse carisma de João Augusto vem de família, herdado do pai, lembrando o impacto que Gugu sempre teve na televisão: “Isso ele herdou do pai, hein? Porque o Gugu também era um cara muito carismático, muito, muito, muito”, e ainda relembrou com carinho a relação próxima que teve com o apresentador: “Essa semana até dei uma entrevista sobre isso, né? Porque o Gugu era um profissional e um homem genial, amigo dos amigos. Tive passagens com ele maravilhosas e eu senti que o João puxou o pai nisso de sedução. Ele é sedutor”, destacou.

Além de relembrar Gugu, João Kléber também fez uma comparação inesperada. Para ele, João Augusto tem um jeito marcante que lembra o cantor Fábio Júnior no início da carreira. “Sabe o que me fez lembrar? Eu conheço o Fábio Júnior desde sempre também, desde o início de carreira, muitos anos. Não sei, rapaz, o João, ele tem assim um olhar, um jeito assim do Fábio Júnior quando era jovem, sabia? Aquele olhar”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Leia também: Filho de Gugu beija Cariúcha na festa de João Silva