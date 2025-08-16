Insatisfeita? Eliana abre o jogo sobre como se sente ao completar 1 ano na Globo

Após ser alvo de boatos de que não estaria satisfeita com seu trabalho na Globo, Eliana revela a verdade sobre como se sente na emissora

A apresentadora Eliana abriu o jogo sobre como se sente ao completar 1 ano de trabalho na Globo. Recentemente, ela foi alvo de boatos de que não estaria satisfeita na emissora, mas ela negou.

Em entrevista ao Jornal O Globo, a estrela declarou que tudo está acontecendo conforme foi planejado quando aceitou o convite para integrar o elenco da emissora. "Estou muito feliz e realizada com a minha trajetória na TV Globo até aqui. Principalmente porque as coisas estão acontecendo exatamente como eu e a emissora combinamos no início da nossa relação. E estamos só no começo!", disse ela.

Inclusive, Eliana refletiu sobre as experiências que teve nos últimos tempos na Globo. "Eu diria que, entre 2024 e 2025, vivi muitos anos em um. Neste primeiro ano de TV Globo, eu aprendi a adaptar os meus 34 anos de televisão a diversos formatos. Acho que o frio na barriga faz parte do processo, mesmo depois de tanto tempo como apresentadora. Mais ainda agora, num momento em que o “Saia Justa” passa a ser permanentemente transmitido ao vivo. É um frio na barriga bom, de quem ama o ofício e respeita o público", declarou.

Hoje em dia, a apresentadora comanda o programa Saia Justa, do GNT, e também estará à frente do Criança Esperança ao lado de Xuxa e Angélica. Desde que entrou na Globo, ela já apresentou o The Masked Singer Brasil e também o Vem Que Tem, que é uma ação comercial na época da Black Friday. Além disso, ela gravou uma temporada do programa Casa de Verão da Eliana para o canal GNT, no qual recebeu famosos em uma mansão no Rio de Janeiro.

Eliana terá programa na Globo em 2026

A apresentadora Eliana poderá ser vista em uma nova produção na TV em breve. De acordo com informações da coluna Outro Canal, do site F5, divulgada nesta quinta-feira, 3, a artista vai ganhar um programa semanal na Globo em 2026. Ainda sem formato revelado, a atração deve ser exibida aos fins de semana.

"Eliana ganhará um novo programa na TV Globo em 2026. O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de exibição para os finais de semana no próximo ano", diz o comunicado. Com o projeto em fase de pré-produção, a emissora ainda não decidiu se o programa vai ao ar aos sábados ou aos domingos à tarde. A data ou mês de estreia também não foram revelados.

Carreira de Eliana

Eliana iniciou sua trajetória artística aos 13 anos, como cantora do grupo Patotinha. Três anos depois, integrou o Banana Split, projeto musical idealizado por Gugu Liberato. Estreou como apresentadora há três décadas e, desde então, comandou mais de 15 atrações na TV. Em junho de 2024, ela anunciou sua contratação na TV Globo. Em uma entrevista no Fantástico, ela falou sobre sua transição de emissoras.

"Cada vivência, tudo o que eu experimentei, tanto falando com o público infantil, depois passando pelo público família, e chegando por aqui… A transição de emissora, da minha parte, eu precisei de muita coragem para fazer. Não é que as coisas não estavam fluindo, estavam muito bem, eu precisava desse movimento. Quando eu fiz 50 anos, eu saquei que alguma coisa estava diferente. Alguma chavinha virou. É um ano muito diferente na minha vida”, disse ela.

Na Globo, Eliana comandou a quinta temporada do talent show The Masked Singer Brasil. No GNT, apresentou mu programa no GNT chamado 'Casa de Verão da Eliana', em que conversou com famosos em uma casa montada especialmente para a atração. Além disso, está no Saia Justa.

