Eliana encanta ao apresentar novo membro da família: 'Coisa mais linda'

Elianausou as redes sociais neste sábado, 7, para apresentar para os seguidores o mais novo membro de sua família: Charlie.

Em seu perfil oficial, a apresentadora da TV Globo compartilhou algumas fotos com o cachorrinho da raça Samoieda e confessou que estava ansiosa para a sua chegada. Em um dos cliques, a loira aparece com o pet na companhia da filha caçula, Manuela, de sete anos, fruto de seu relacionamento com Adriano Ricco.

"Eu vi recém-nascido, ficando maiorzinho e finalmente ele chegou! Estávamos ansiosos. Charlie nasceu no Paraná e segundo minha mãe é seu conterrâneo, já faz parte da família. Ele é da raça Samoieda, muito dócil e ama crianças. Agora a Bela e a Paçoca, que foi adotada recentemente, ganharam um irmãozinho. Diretamente do canil para o nosso lar. Querem ver mais do Charlie por aqui?", escreveu a Eliana na legenda.

O cachorrinho encantou os internautas. "Ahhhh, que coisa mais linda! Alegrias multiplicadas!", disse uma seguidora. "Que fofura", comentou outra. "Que lindo", comentou uma fã. "Que coisa mais linda! Seja bem-vindo, Charlie", falou mais um.

Confira:

Eliana apresenta novo membro da família - Foto: Instagram

Eliana revela lições que aprendeu e desabafa sobre envelhecimento

A apresentadora Eliana, de 52 anos, decidiu compartilhar os aprendizados que teve após os seus 50 anos de vida por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Ela, que já deixou claro que não tem medo do envelhecimento, fala sobre se amar, independente da idade. Diante disso, a famosa expõe cinco lições que aprendeu sobre maturidade.

"1 - Envelhecer é privilégio, não problema. 2 - Autoconhecimento é liberdade. 3 - Não perca tempo com relações tóxicas. 4 - O que pensam sobre você não te define. 5 - Mulher de 50 é extremamente interessante", escreveu no vídeo. Já na legenda da publicação, Eliana complementou: "Alguns ensinamentos que a maturidade me trouxe, e que podem ser úteis por aí também. E vocês, o que aprenderam?", escreveu.

