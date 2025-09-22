Infiltrado na Cozinha: Conheça o novo reality culinário do GNT

Na próxima quarta-feira, 24, às 21h45, estreia o novo reality culinário do GNT, apresentado por Paola Carosella, Infiltrado na Cozinha. O programa prometeu entregar uma mistura de emoções aos espectadores, com muito humor e reviravoltas em meio a trama gastronômica.

A proposta do novo reality é trazer um impostor, sem experiência na cozinha, entre os participantes para enganar os jurados, os outros dois participantes e principalmente o público. Ao decorrer de oito episódios, os cozinheiros disputam o título de “Melhor Receita da Noite”, e o infiltrado precisará usar a criatividade para se passar por um verdadeiro chef. Para confundir os espectadores em relação ao seu desempenho, o impostor foi treinado por verdadeiros chefs de cozinha para executar as receitas do episódio.

Cada episódio tem um tema e duas provas, uma simples e a outra mais complexa. Os jurados experimentam os pratos e devem decidir qual deles ganha o título da noite e qual dos participantes pode ser o infiltrado. O autor da Melhor Receita recebe um prêmio de R$10 mil, e caso o impostor consiga enganar a todos, também ganha um prêmio com o mesmo valor. Então, o infiltrado pode faturar até R$20 mil.

A apresentadora admitiu estar empolgada com a ideia do novo reality. “Estou muito feliz com o novo programa. Ele é diferente, divertido, envolve o público, que vai se divertir e sentir que é parte da história. Senti que era um desafio e eu amo desafios! Este é um reality de comida onde eu não sou jurada nem cozinho. Queria fazer um programa que envolvesse quem está em casa e, quando me apresentaram a ideia, gostei muito. Na medida em que o projeto foi tomando forma, gostei cada vez mais. Acho que temos um grande programa!”, afirmou Paola Carosella.

Os jurados

Os influenciadores Fabão e Luana Zucoloto foram os escolhidos para avaliar as receitas e tentar desvendar a identidade do infiltrado. Ambos são apaixonados por gastronomia e serão os jurados da nova atração.

“O público pode esperar surpresa, suspense, reviravoltas e é claro, comida boa! Você assiste para descobrir quem é a pessoa infiltrada e fica analisando o jeito de cozinhar, a fala… Você se sente um dos jurados, mesmo estando na sala de casa. Esse é o maior diferencial, a forma como ele é próximo de quem assiste. Meu maior desafio foi não me influenciar pela aparência do prato”, alegou Fabão.

“A gente riu, chorou, se emocionou, se surpreendeu. Eu provei coisas que nunca tinha imaginado colocar no prato. E no fim, percebi que mais do que sobre comida, esse programa é sobre conexão. No ‘Infiltrado na Cozinha’, descobri que não importa se você entende de técnicas gastronômicas ou não. O que importa é sentir, viver, se abrir pro novo. E isso eu posso dizer de boca cheia: foi uma das experiências mais incríveis da minha vida”, disse Luana.

