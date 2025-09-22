Início » TV » Infiltrado na Cozinha: Conheça o novo reality culinário do GNT
Infiltrado na Cozinha: Conheça o novo reality culinário do GNT

Saiba mais sobre ‘Infiltrado na Cozinha’, o novo reality culinário apresentado por Paola Carosella estreia nesta semana

Giovanna F Campos
Paola Carosella, Fabão e Luana Zucoloto - Foto: Adalberto de Melo “Pygmeu”/Divulgação GNT
Na próxima quarta-feira, 24, às 21h45, estreia o novo reality culinário do GNT, apresentado por Paola Carosella, Infiltrado na Cozinha. O programa prometeu entregar uma mistura de emoções aos espectadores, com muito humor e reviravoltas em meio a trama gastronômica.

A proposta do novo reality é trazer um impostor, sem experiência na cozinha, entre os participantes para enganar os jurados, os outros dois participantes e principalmente o público. Ao decorrer de oito episódios, os cozinheiros disputam o título de “Melhor Receita da Noite”, e o infiltrado precisará usar a criatividade para se passar por um verdadeiro chef. Para confundir os espectadores em relação ao seu desempenho, o impostor foi treinado por verdadeiros chefs de cozinha para executar as receitas do episódio.

Cada episódio tem um tema e duas provas, uma simples e a outra mais complexa. Os jurados experimentam os pratos e devem decidir qual deles ganha o título da noite e qual dos participantes pode ser o infiltrado. O autor da Melhor Receita recebe um prêmio de R$10 mil, e caso o impostor consiga enganar a todos, também ganha um prêmio com o mesmo valor. Então, o infiltrado pode faturar até R$20 mil.

A apresentadora admitiu estar empolgada com a ideia do novo reality. “Estou muito feliz com o novo programa. Ele é diferente, divertido, envolve o público, que vai se divertir e sentir que é parte da história. Senti que era um desafio e eu amo desafios! Este é um reality de comida onde eu não sou jurada nem cozinho. Queria fazer um programa que envolvesse quem está em casa e, quando me apresentaram a ideia, gostei muito. Na medida em que o projeto foi tomando forma, gostei cada vez mais. Acho que temos um grande programa!”, afirmou Paola Carosella.

Os jurados

Os influenciadores Fabão e Luana Zucoloto foram os escolhidos para avaliar as receitas e tentar desvendar a identidade do infiltrado. Ambos são apaixonados por gastronomia e serão os jurados da nova atração.

O público pode esperar surpresa, suspense, reviravoltas e é claro, comida boa! Você assiste para descobrir quem é a pessoa infiltrada e fica analisando o jeito de cozinhar, a fala… Você se sente um dos jurados, mesmo estando na sala de casa. Esse é o maior diferencial, a forma como ele é próximo de quem assiste. Meu maior desafio foi não me influenciar pela aparência do prato”, alegou Fabão.

A gente riu, chorou, se emocionou, se surpreendeu. Eu provei coisas que nunca tinha imaginado colocar no prato. E no fim, percebi que mais do que sobre comida, esse programa é sobre conexão. No ‘Infiltrado na Cozinha’, descobri que não importa se você entende de técnicas gastronômicas ou não. O que importa é sentir, viver, se abrir pro novo. E isso eu posso dizer de boca cheia: foi uma das experiências mais incríveis da minha vida”, disse Luana.

 

Giovanna F Campos
Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.
