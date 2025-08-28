Paola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas

Aprenda com Paola Carosella como dicas simples podem elevar os seus pratos; confira um compilado de técnicas e segredos da cozinheira renomada
Paola Carosella (52), renomada cozinheira e primeira jurada do Masterchef Brasil, é referência quando o assunto é gastronomia de qualidade. Com anos de experiência à frente do famoso restaurante Arturito, e no comando de receitas que encantam paladares, ela compartilha sua paixão pela cozinha de maneira simples e acessível.
Os ensinamentos de Paola Carosella vão muito além das técnicas culinárias, englobando organização, escolha de ingredientes e criatividade. Abaixo, confira cinco dicas que ela já compartilhou que podem ajudar a conquistar paladares.
Mise en place (pronuncia-se [miz an place]) é um termo francês que significa "pôr em ordem, fazer a disposição". Na cozinha, consiste em uma etapa inicial para o preparo de qualquer prato, na qual separam-se todos os utensílios e ingredientes necessários para executá-lo.
Os ingredientes devem ser então medidos, e, se necessário, as verduras, legumes e carnes descascados e cortados, assim como os utensílios devidamente dispostos para manuseio. Nas redes sociais, Paola declarou que esta é uma etapa importante.
"Isso vai te ajudar muito a cozinhar mais rápido. Por isso que eu insisto tanto na importância de montar a praça e ter a mise en place por perto. Por mais simples que seja a receita e ainda mais quando é complicada. Vai te ajudar a cozinhar mais rápido", disse.
Um erro comum na cozinha é colocar a gordura na panela antes de aquecê-la. No entanto, Paola recomenda sempre aquecer as panelas primeiro. Isso não apenas ajuda a usar menos gordura, mas também evita que os alimentos grudem na panela. Ela compartilhou essa dica em seu canal do Youtube.
Em seu canal do Youtube, a cozinha reforçou que é importante, antes de começar a sua receita, ver as ferramentas e os utensílios que irá utilizar. Paola sugeriu que deve-se deixar tudo perto do local que irá cozinhar.
A orientação é deixar um potinho com água com colheres e outro utensílios dentro, que você provavelmente irá precisar.
Paola Carosella ensina uma dica simples para deixar a carne ainda mais saborosa, principalmente se você usar peças altas, como o bife ancho. O segredo está em temperar com antecedência, seja duas horas antes ou até de um dia para o outro.
Em participação do Receitas, da Globo, Paola garantiu que isso permite que os temperos penetrem profundamente, intensificando o sabor natural. Mesmo uma combinação simples de sal e pimenta fará uma grande diferença, garantindo que a carne fique bem saborosa por dentro, e não apenas na superfície.
Leia a receita completa! Antes de começar a cozinhar, leia a receita toda, você pode ter deixado algo importante passar. Mesmo que já saiba o passo a passo de cabeça, a cozinheira menciona ser importante ver outras versões mais práticas.
