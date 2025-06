Helicóptero da Record é atacado com mais de 200 tiros no Rio

Tino Junior, apresentador do programa 'Balanço Geral RJ', da Record, mostrou as imagens da aeronave e desabafou sobre o ocorrido

Nesta última quarta-feira, 4, um helicóptero da Record foi alvo de mais de 200 tiros enquanto sobrevoava o Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro, durante a cobertura de uma operação policial. A aeronave foi atingida, mas conseguiu pousar com segurança.

Tino Junior, apresentador do Balanço Geral RJ, falou sobre o ocorrido durante o programa desta quinta-feira, 5. "A Record preza pela transparência, pela comunicação direta. Bandidos atingiram o nosso helicóptero, por pouco não atingiram os nossos profissionais", disse ele ao mostrar imagens das marcas de tiro na aeronave.

"Por pouco essa bala não pegou no motor do helicóptero. Esse helicóptero iria cair, dois profissionais iriam morrer, provavelmente muitas pessoas morreriam também porque cairia em cima da comunidade e causaria um incêndio tremendo", lamentou.

"Bandidos atiraram ontem para derrubar o helicóptero da Record Rio. Bandidos trabalharam ontem para calar a imprensa. Bandidos foram covardes e atiraram em trabalhadores desarmados. Bandidos estão tentando controlar informação que é levada para sua casa, eles não querem que a imprensa cubra a violência (...)", completou.

Em nota, a Record Rio se manifestou: "A RECORD Rio ressalta que repudia veementemente qualquer ato de violência contra profissionais de imprensa e reforça seu compromisso com a segurança de sua equipe. Além disso, manifesta seu total repúdio à violência praticada contra jornalistas e profissionais de comunicação, que desempenham um papel fundamental na sociedade. A emissora continuará colaborando com as autoridades para apurar o ocorrido e garantir a segurança de todos os profissionais envolvidos", disseram.

