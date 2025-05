Record rebate Luiz Bacci: ‘Não condizem com a verdade’

Luiz Bacci faz post com rumores sobre a programação da Record e a emissora rebate a declaração dele em comunicado oficial

A emissora Record se pronunciou após um post do apresentador Luiz Bacci, que está no SBT. Ele compartilhou um texto cogitando uma rivalidade entre emissoras de TV após a estreia do seu novo programa no SBT e comentou que a Record iria reduzir o programa Hoje Em Dia por causa da disputa pela audiência nas manhãs. Ao ver a repercussão do texto do comunicador, a Record divulgou um comunicado oficial para desmentir os rumores.

A área de comunicação do canal definiu as informações de Bacci como fake news e disse que as mudanças na programação fazem parte da estratégia na TV.

"A RECORD recebeu com surpresa o post feito nesta tarde pelo jornalista do SBT, Luiz Bacci, profissional pelo qual temos total respeito, apreço e consideração. Porém, suas informações não condizem com a verdade e, lamentavelmente, disseminam uma fake news. Todas as movimentações de horários efetuadas esta semana fazem parte de uma estratégia normal de programação, realizada rotineiramente por todas as emissoras na história da TV brasileira. A RECORD jamais cogitou tirar do ar o “Hoje em Dia”, um programa nacional e consolidado tanto em público como em faturamento, por conta da estreia de uma atração exibida somente em São Paulo, na TV aberta", informaram.

E completaram: "A concorrência no horário não está somente entre duas emissoras. A atração novata, além de olhar para a RECORD, vice-líder na faixa, deve também ficar atenta a seu retrovisor, rever suas estratégias e considerar que há um forte e respeitável concorrente encostando na sua audiência, como aconteceu hoje. Este movimento é positivo e faz com que todos se reinventem, criem e tenham novas ideias. Quem ganha é o telespectador. Desejamos sucesso e calma ao apresentador, que poderá também ter êxito em seu programa".

O que Luiz Bacci falou sobre a Record?

Nesta terça-feira, 27, o apresentador Luiz Bacci compartilhou um texto com rumores sobre a programação da Record após a estreia do seu programa no SBT. "Record Implementa Medidas Drásticas para Ofuscar Programa de Luiz Bacci no SBT. A Record está adotando uma estratégia agressiva para evitar que o público descubra o programa “Alô Você”, apresentado por Luiz Bacci no SBT. A emissora escancarou sua preocupação ao cortar uma hora do seu tradicional “Hoje em Dia” em São Paulo e em outras regiões, uma medida que reflete a preocupação da emissora em manter sua audiência. Desde segunda-feira (26), a Record também antecipou o “Balanço Geral” em uma hora, mudando seu horário de exibição de 11:50 para 10:50. Além disso, repórteres especiais estão sendo obrigados a produzir reportagens para o programa local", escreveu.

Ele ainda continuou: "Além disso, foi imposto um veto absoluto à veiculação de intervalos comerciais durante a exibição do programa de Luiz Bacci, muitos como uma verdadeira “estrutura de guerra”, demonstram a intensidade da competição entre as emissoras e o quanto a Record está disposta a lutar pela preferência do público. As mudanças são as mais agressivas dos últimos 15 anos na emissora e a disputa está só no início. Segundo fontes internas, o Hoje em Dia estaria em risco de sobrar numa grade baseada em jornalismo. Alguns falam na extinção do programa, outros em uma edição única aos sábados, o que seria um equivoco diante da qualidade do produto. Quem sai ganhando é o telespectador com mais opções no horário".