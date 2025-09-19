Belo e Gracyanne ainda não assinaram o divórcio e o motivo vem à tona

Entenda o motivo para Belo e Gracyanne Barbosa ainda estarem casados no papel! Eles se separaram em abril de 2024

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa se separaram em abril de 2024, mas ainda são casados no papel. Isso porque os dois não entraram em um acordo para que possam assinar o divórcio. O colunista Lucas Pasin, do site Metrópoles, revelou os detalhes para que o divórcio ainda não tenha saído.

De acordo com o colunista, o processo de divórcio deles foi parar na justiça, mas Gracyanne pediu para que fosse feita uma suspensão de um mês. A intenção dela é que a separação seja assinada em comum acordo e não por um juiz, que é o que acontecerá caso o processo siga adiante.

No entanto, o colunista apontou que Belo estaria ‘enrolando’ para assinar o divórcio porque ele “precisa do tempo dele” para encerrar este capítulo em sua vida . Por enquanto, os dois lados envolvidos ainda não se pronunciaram.

Atualmente, Belo namora com a influencer Rayane Figliuzzi, que está confinada no reality show A Fazenda 17, da Record. Por sua vez, Gracyanne está solteira e faz parte do elenco do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Relembre como foi o relacionamento de Belo e Gracyanne

O namoro de Belo e Gracyanne Barbosa começou em 2007. Na época, o cantor havia acabado de terminar o relacionamento com a atriz Viviane Araújo. Ao longo da relação, o novo casal se tornou um dos mais expostos e queridos da mídia.

O casamento, em 2012, foi um evento grandioso, com uma cerimônia de luxo na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, e cobertura completa da imprensa. Juntos, eles enfrentaram os altos e baixos da fama, problemas financeiros de Belo e construíram uma imagem de casal inseparável e dedicado à vida fitness, com a musa ao lado do cantor em todos os momentos.

Em abril de 2024, a notícia do término pegou a todos de surpresa. A imprensa revelou que a separação já havia acontecido há meses, e o motivo seria uma traição de Gracyanne com um personal trainer. A musa fitness confirmou a informação em um documentário sobre a vida de Belo, afirmando ter tido um “affair” com o treinador Gilson de Oliveira e que o relacionamento estava desgastado por falta de tempo e atenção.

A notícia gerou um turbilhão de reações. Belo chegou a chorar em um show de sua banda, o Soweto, o que foi interpretado pelo público como tristeza pela separação. No entanto, Gracyanne desmentiu o motivo do choro, revelando que o cantor já sabia da traição e que o momento no palco teria sido premeditado para gerar comoção e aumentar a exposição de sua turnê.

Enquanto a imprensa e o público acompanhavam as declarações de ambos, o processo de divórcio começou a se desenrolar na Justiça. Em julho de 2025, Gracyanne deu entrada no pedido de divórcio litigioso contra Belo. A atitude surpreendeu, uma vez que ela não exigiu nenhum valor financeiro, o que levantou a questão da partilha de bens. Ambos mantiveram uma postura pública de carinho e respeito um pelo outro.