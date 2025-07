Grace Abdou enfrenta agressão ao vivo e destaca coragem em coberturas

Na Record TV, Grace Abdou viveu momentos tensos no campo e nos bastidores ao expor violência e competir por espaço – e segue firme no jornalismo

A jornalista Grace Abdou, da Record TV, ficou em evidência nesta terça-feira, 01, após ser empurrada ao vivo pelo colega de profissão, o repórter Lucas Martins, da Band. Há anos, ela já havia falado em entrevista sobre os riscos e as agressões sofridas em seu meio de trabalho. Confira mais sobre a jornalista a seguir!

Quem é Grace Abdou?

Repórter da Record TV, Grace Abdou ganhou destaque por coberturas de casos policiais e criminalidade, muitas vezes em locais perigosos. No Programa do Porchat em março de 2018, ela comentou sobre os riscos de entrevistar criminosos, dizendo: “Se você lidar de igual para igual, você ganha o respeito” — declaração feita ao lado das colegas Amanda Silva, Silvye Alves e Lilliany Nascimento sobre o machismo no ambiente jornalístico.

Momentos marcantes na carreira

Cobertura na Cracolândia: Em abril de 2023, durante reportagens para o Cidade Alerta, Grace se emocionou ao relatar histórias da Cracolândia (SP). Sobre uma mãe aflita, observou: “Me emociona ver a luta de uma mãe de 11 filhos que não desiste de um que se perdeu…”. Demonstrou sensibilidade e empatia em narrativas reais.

Entrevista com Paulo Cupertino: Em maio de 2025, ao cobrir o julgamento do acusado de matar Rafael Miguel, Grace falou sobre a frieza do réu: “A frieza dele me chocou” . Vestida para o jornalismo com equilíbrio emocional, mostrava profissionalismo mesmo diante de negações chocantes.

O episódio da agressão ao vivo

Em 1º de julho de 2025, em uma cobertura sobre o desaparecimento de Layla e Sofia, Grace foi empurrada pelo repórter da Band, Lucas Martins. O incidente ocorreu em Alumínio (SP), durante transmissão para Cidade Alerta e Brasil Urgente. Grace questionou: “Por que você me empurrou?” .

A Record informou que Grace registrou boletim de ocorrência e afirmou: “A Record condena veementemente a agressão… medidas judiciais cabíveis serão tomadas” . Já Lucas reconheceu o erro ao vivo: “Na disputa por espaço, tive uma atitude inaceitável… profundamente arrependido”, disse no Brasil Urgente, com apoio de Joel Datena. A Band também se manifestou, lamentando a atitude e reafirmando respeito entre jornalistas .

Perfil e reputação

Grace Abdou é reconhecida por: Cobrir casos complexos e criminais com muita presença de campo. Equilíbrio emocional em situações sensíveis, como na Cracolândia e no julgamento de réus. Postura firme diante de hostilidades, como vimos no ocorrido com Lucas Martins.