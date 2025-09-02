Globo decide quem vai substituir César Tralli na GloboNews

Depois de César Tralli ser transferido para o Jornal Nacional, o cargo dele na GloboNews também ficou vago. Agora, a Globo escolheu a substituta

A Globo acaba de passar por uma grande ‘dança das cadeiras’ por causa da mudança radical no Jornal Nacional. Depois de William Bonner anunciar que vai sair do telejornal, ele foi substituído por César Tralli. Porém, Tralli ocupava dois cargos como apresentador: no Jornal Hoje e no Edição das 18.

O cargo dele no Jornal Hoje será ocupado por Roberto Kovalick. Agora, a Globo definiu que a nova titula do Edição das 18, da GloboNews, é Natuza Nery. Inclusive, ela já assumiu o cargo nesta terça-feira, 2.

O telejornal Edição das 18 é conhecido por sua cobertura e análise dos principais acontecimentos do dia, no Brasil e no mundo. "Estou muito feliz com novo desafio. O ‘Edição das 18’ é a minha casa já tem algum tempo e me sinto honrada por poder representar uma equipe brilhante e apaixonada por jornalismo", disse ela.

Natuza Nery - Foto: g1/ Marcos Serra Lima

Natuza Nery viraliza ao protagonizar gafe ao vivo

Recentemente, Natuza Nery soltou uma palavra de baixo calão durante a transmissão ao vivo do jornal Edição das 18h, da GloboNews. Na ocasião, ela comentava sobre o encontro na Casa Branca entre Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quando, de repente, deixou escapar um palavrão.

"O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ele deu um passo atrás. Lembra que deu uma p*ta treta...", disse, sem querer. Imediatamente, a jornalista ficou constrangida e se corrigiu: "Uma baita treta, desculpa, entre Trump e Zelensky na Casa Branca?".

Os internautas, inclusive, reconheceram o momento viral com bom humor. "Isso é 'paulistês' puro! Um superlativo que usamos muito", observou um telespectador. "Amo a Natuza Nery! Seu jeito simples e, ao mesmo tempo, tão próximo de explicar os conteúdos me encanta. GloboNews, parabéns por ter essa profissional!", comentou outro.

Leia também: Natuza Nery relembra morte do pai: 'Voltei a trabalhar bem rápido'