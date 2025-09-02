CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Globo decide quem vai substituir César Tralli na GloboNews
TV / Novidade

Globo decide quem vai substituir César Tralli na GloboNews

Depois de César Tralli ser transferido para o Jornal Nacional, o cargo dele na GloboNews também ficou vago. Agora, a Globo escolheu a substituta

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 19h03

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
César Tralli
César Tralli - Foto: Reprodução / Globo

A Globo acaba de passar por uma grande ‘dança das cadeiras’ por causa da mudança radical no Jornal Nacional. Depois de William Bonner anunciar que vai sair do telejornal, ele foi substituído por César Tralli. Porém, Tralli ocupava dois cargos como apresentador: no Jornal Hoje e no Edição das 18.

O cargo dele no Jornal Hoje será ocupado por Roberto Kovalick. Agora, a Globo definiu que a nova titula do Edição das 18, da GloboNews, é Natuza Nery. Inclusive, ela já assumiu o cargo nesta terça-feira, 2. 

O telejornal Edição das 18 é conhecido por sua cobertura e análise dos principais acontecimentos do dia, no Brasil e no mundo. "Estou muito feliz com novo desafio. O ‘Edição das 18’ é a minha casa já tem algum tempo e me sinto honrada por poder representar uma equipe brilhante e apaixonada por jornalismo", disse ela. 

Natuza Nery - Foto: g1/ Marcos Serra Lima
Natuza Nery - Foto: g1/ Marcos Serra Lima

Natuza Nery viraliza ao protagonizar gafe ao vivo

Recentemente, Natuza Nery soltou uma palavra de baixo calão durante a transmissão ao vivo do jornal Edição das 18h, da GloboNews. Na ocasião, ela comentava sobre o encontro na Casa Branca entre Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quando, de repente, deixou escapar um palavrão.

"O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ele deu um passo atrás. Lembra que deu uma p*ta treta...", disse, sem querer. Imediatamente, a jornalista ficou constrangida e se corrigiu: "Uma baita treta, desculpa, entre Trump e Zelensky na Casa Branca?".

Os internautas, inclusive, reconheceram o momento viral com bom humor. "Isso é 'paulistês' puro! Um superlativo que usamos muito", observou um telespectador. "Amo a Natuza Nery! Seu jeito simples e, ao mesmo tempo, tão próximo de explicar os conteúdos me encanta. GloboNews, parabéns por ter essa profissional!", comentou outro.

Leia também: Natuza Nery relembra morte do pai: 'Voltei a trabalhar bem rápido'

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

GloboNewsNatuza Nery

Leia também

Milionário?

César Tralli - Foto: Globo/ João Cotta

Saiba qual será o novo salário de César Tralli no Jornal Nacional

Acidente

Kayky Brito e Bruno De Luca - Foto: Reprodução / Instagram

Kayky Brito evita falar sobre Bruno de Luca e celebra recuperação

Bastidores

William Bonner - Foto: Globo / Sergio Zalis

Salário de William Bonner deve diminuir após mudança radical. Saiba o motivo

Saúde

Priscila Fantin - Foto: Globo /João Miguel Júnior

Priscila Fantin revela batalha hormonal vivida durante o Dança dos Famosos

Novidade

Roberto Justus - Foto: Brazil News

Roberto Justus faz comentário após promoção de César Tralli na Globo

Sucessor

William Bonner e César Tralli - Foto: Reprodução / Instagram

William Bonner apresenta redação do JN a César Tralli em tour especial

Últimas notícias

Princesa CharlottePrincesa Charlotte quebra tradição e pediatra alerta: 'É diferente dos adultos'
Wanessa Camargo e Luan PereiraWanessa reaparece com Luan Pereira após confusão com Dado Dolabella
César TralliSaiba qual será o novo salário de César Tralli no Jornal Nacional
Clara BuarqueClara Buarque relembra medo da exposição na infância
Príncipe William e Kate MiddletonO jantar de reconciliação do Príncipe William e Kate Middleton; Entenda
Kayky Brito e Bruno De LucaKayky Brito evita falar sobre Bruno de Luca e celebra recuperação
William BonnerSalário de William Bonner deve diminuir após mudança radical. Saiba o motivo
Gil do Vigor vai comandar o Mais Você nas férias de Ana Maria BragaGil do Vigor no Mais Você: astróloga revela perigos e desafios ocultos da sua carreira
Julianne TrevisolTarólogo analisa Julianne Trevisol no MasterChef Celebridades e faz alerta: 'Maldosos'
Rafael Brito demonstrava amor pelo MasterChefMédico alerta sobre doença que tirou a vida do integrante do MasterChef, final acontece hoje
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade