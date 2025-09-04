Galvão Bueno revela resposta ‘afiada' que deu para a Globo após proposta

Mágoa? Galvão Bueno revela o que achou de proposta da Globo após 43 anos de trabalho: ‘Falta de elegância'

O narrador esportivo Galvão Bueno abriu o coração sobre sua saída da Globo após mais de 40 anos de trabalho na emissora. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, ele contou que achou que uma atitude da Globo foi deselegante em comparação com sua trajetória no canal.

Galvão contou para o colunista Gabriel Vaquer que não gostou quando a Globo perguntou se ele tinha algum projeto para apresentar se quisesse continuar contratado. Então, ele deu uma resposta afiada para a emissora: " Você tem algum projeto? Tenho, ir embora. E eu fui ”.

"O projeto todo era para terminar no dia 31 de dezembro de 2022, dias após a minha 13ª Copa do Mundo. Não há ninguém que tenha narrado 13 Copas do Mundo. Era para terminar por ali, talvez fazer alguma coisa, tinha alguns projetos, eu estava começando a entender que o mundo da comunicação não era só televisão. Quando chegou na véspera desse último dia, o Amaury me pediu: ‘Você vai ter que fazer algumas gravações dizendo que não está indo embora’. Eu falei: ‘Mas o contrato acabou’. Foi uma conversa sobre o que fazer. É um contrato que é o seguinte: ‘Eu trabalhei 43 anos para você e não vou lhe dar as costas para trabalhar a partir de amanhã para ele que está aqui’”, disse ele.

E completou: "Surgiu a oportunidade, a Globo fez uma bobagem - não comprou o primeiro jogo da Seleção Brasileira depois da Copa -, o jogo ficou solto e a Band pegou. Eu estava proibido apenas de fazer transmissão em TV aberta. Quando foi se aproximando o final dos dois anos do [novo contrato], eles simplesmente fizeram a pergunta: ‘você gostaria de apresentar algum projeto para continuar por aqui?’. Eu achei isso um pouco de desaforo. Um pouco de falta de elegância. Eu ter que apresentar um projeto depois de 43 anos de sucesso na casa? Você tem algum projeto? Tenho, ir embora. E eu fui. Eu recebi a proposta para fazer a TV Cazé, a Paramount me fez proposta, e eu falei: ‘Não, obrigado’. Porque concorria com coisas da Globo e eu achava correto fazer nada naquele momento”.

Hoje em dia, Bueno está na Band.

Galvão Bueno comanda o programa Galvão e Amigos, na Band. A CARAS Brasilmarcou presença na coletiva de imprensa da atração, onde o locutor esportivo adiantou sobre seu retorno à TV aberta e relembrou sua saída da Globo.

"Era um momento de uma mudança, e não poderia existir mudança melhor. Ela não estava planejada há 10 anos, mas ela surge. Alguns amigos internos aqui disseram: 'O que você acha? [...] Vamos fazer uma coisa? Eu vou voltar para casa. Pronto, aí deu. Saiu a frase: 'Eu vou voltar para casa', aí deu e estamos aqui", declarou Galvão.

Bueno prestou mais de quatro décadas de serviço à Globo, ao que ele recorda esta parceria com o canal: "Fizemos coisas muito boas, fizemos especiais, fizemos coisas muito, muito, boas e muito bacanas", afirmou o apresentador.

Você sabia? Galvão Bueno está casado há mais de 24 anos

Em novembro de 2024, GalvãoBueno usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Ele completou 24 anos ao lado da esposa, Desirée Soares, e fez questão de se declarar para ela.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador e narrador esportivo compartilhou fotos dos dois em várias viagens pelo mundo e não escondeu a felicidade de poder curtir a vida ao lado da amada, com quem tem um filho, Luca Bueno.

"O esporte nos uniu em 2000!! Atrás dele, saímos pelo mundo!! Mas o mundo ficou pequeno!! Tudo ficou pequeno frente ao nosso amor!! Obrigado, Desirée, minha princesa, por esses 24 anos", escreveu Galvão, acrescentando um emoji de coração.

Os fãs parabenizaram o casal nos comentários. "E viva o amor", disse uma seguidora. "Parabéns, casal! Que Deus continue sempre abençoando!", escreveu outro. "Felicidades ao casal", desejou uma fã. "Que Deus conceda muita saúde, para que vivam este amor por muitos e muitos anos", falou mais uma. Desirée também deixou um comentário. "Ano que vem bodas de prata!! Te amo", declarou.

Quem são os filhos de Galvão Bueno? Além de Luca, o apresentador também é pai de Leticia Bueno, Cacá Bueno e Popó Bueno.