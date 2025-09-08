Funcionária da Record morre aos 22 anos em grave acidente de carro

Aos 22 anos, a estagiária Brunna Ribeiro de Castro Rosas, que trabalhava na Record, morreu ao sofrer descarga elétrica após um acidente de carro

A jovem estagiária Brunna Ribeiro de Castro Rosas morreu aos 22 anos de idade. Ela trabalhava como estagiária de jornalismo na TV Record e faleceu no último final de semana em Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com o site G1, ela estava no carro com o colega Gustavo Lucas Pereira de Assis, de 36 anos, que é editor de imagens na Record, e seu namorado, Gabriel de Faria Oliveira, de 26 anos, quando ele perdeu o controle do carro e eles sofreram um grave acidente. O veículo começou a pegar fogo e ela tenta sair do carro, mas sofreu uma descarga elétrica ao encostar em fios soltos do poste no qual o carro bateu. Com isso, ela morreu no local.

A publicação ainda informou que Gabriel está em estado grave no hospital e Gustavo sofreu apenas ferimentos leves e já recebeu alta hospitalar. Os três tinham saído de uma festa quando o acidente aconteceu.

Brunna era estagiária da Record há quase dois anos. Em nova oficial, a TV Record Minas lamentou a morte da jovem. "A Record Minas lamenta profundamente a morte de nossa estagiária Brunna Rosas, de 22 anos, que perdeu a vida em um acidente automobilístico nesta madrugada. Brunna era estudante de jornalismo e fazia parte da nossa redação há quase dois anos. Uma mulher inteligente, comprometida com o trabalho, divertida e cheia de amigos. Nossa equipe acompanha de perto o estado de saúde dos dois. A emissora oferece os sentimentos de toda direção, de todos os colaboradores neste momento e está dando todo o apoio à família da Brunna", informaram.

A universidade Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde ela estudava e estava 8º período do curso de Jornalismo, também emitiu um comunicado sobre a triste notícia da morte da jovem. "Brunna Rosas era uma estudante que se destacava pela sua inteligência, dedicada e admirada pelos professores e colegas. Neste momento de dor, a comunidade universitária se une em oração e expressa suas mais sinceras condolências à família, amigos, professores e colegas e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com a estudante. Que a fé em Cristo e a certeza da ressurreição confortem a todos", afirmaram.

