Flávio de Souza fala sobre falta de celulares em Mundo da Lua: 'Mágica'

Em entrevista à TV CARAS, Flávio de Souza, criador de Mundo da Lua, fala sobre a representação de uma família funcional e a falta de celulares na série

Sucesso nos anos 90, a série Mundo da Lua ganhou um remake homônimo após mais de 30 anos desde seu encerramento. Criada por Flávio de Souza para a TV Cultura, a nova versão da trama estreou em junho de 2025 e funciona como uma continuação do primeiro programa, contando com personagens conhecidos pelo público em adição a novos nomes no elenco.

Na trama, os telespectadores acompanham a vida do protagonista Lucas Silva e Silva, nessa versão interpretado por Marcelo Serrado, 34 anos após a série original. Agora adulto, casado e pai de Emília (Sabrina Souza), uma estudante apaixonada por robótica que, assim como o pai, gosta de se imaginar vivendo grandes aventuras.

Em entrevista à TV Caras, o criador Flávio de Souza falou sobre o que o público pode esperar da nova versão e que tipo de mensagem espera que a audiência receba da série.

“Primeiro, uma mistura de cotidiano, problemas que todo mundo tem e fantasia, que nessa versão é absurda. Não tem nem como descrever”, afirmou Flávio. “Ao mesmo tempo, mostrar uma família que é funcional, o que não é muito comum atualmente. Cada um fica olhando no seu celular.”

Para Flávio, era importante que Mundo da Lua passasse a imagem de uma família distinta da realidade atual, em que todos estão focados em aparelhos celulares ou redes sociais. Essa vontade do roteirista transparece nas telinhas por meio da ausência do aparelho em grande parte dos capítulos.

“É uma das coisas que eu queria muito que acontecesse e aconteceu quase como mágica”, relatou. “Ninguém falou comigo, não tem ninguém olhando para o celular, entendeu? Em hipótese alguma”.

Segundo ele, o único momento em que um celular pode ser visto na trama seria no começo do primeiro episódio, mas por um tempo muito curto. O foco de Mundo da Lua é em um mundo fora da tecnologia, que prioriza relações familiares reais e presentes e incentiva à imaginação das crianças.

