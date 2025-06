Diretor de 'Mundo da Lua' avalia programas infantis no Brasil

O diretor geral da série 'Mundo da Lua', João Daniel Tikhomiroff, comenta o uso da tecnologia na nova temporada e avalia o audiovisual infantojuvenil

A nova temporada da série Mundo da Lua, exibida originalmente entre 1991 e 1992 pela TV Cultura, estreia na emissora com uma nova versão e novos atores. Desta vez, a produção infantojuvenil traz Emília Silva e Silva (Sabrina Souza), de nove anos, em uma proposta contemporânea, na qual a imaginação infantil relaciona-se com a tecnologia , mas sem perder a essência da história: o uso da fantasia e o convívio familiar.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o diretor geral e artístico da série João Daniel Tikhomiroff, avaliou a criação de obras infantojuvenis no Brasil e ressaltou a importância da cultura brasileira nas novas histórias :"Precisam ser produzidas mais peças, sejam séries e filmes, que envolvam mais o público infantil e infantojuvenil. É fundamental para o aspecto cultural brasileiro e dos nosso custumes", começou.

"Se recebe só obras de fora, o público infantil irá tentar ter uma identificação e acaba absorvendo culturas e costumes que não são os nossos", pontuou.

Polêmica

A nova proposta, inclusive, dividiu o público diante da troca de atores. Isso porque, na primeira versão, o ator Luciano Amaral foi quem viveu o menino Lucas Silva e Silva. Agora, 34 anos depois, já adulto e pai de Emília, Marcelo Serrado é quem interpreta o personagem.

Além das eventuais comparações que o público venha a fazer diante da troca, o cineasta, por sua vez, ressaltou a intenção da continuação:

"Os personagens é que são os mesmos, mas alguns atores não. Tínhamos a obrigação de lidar com o mundo atual que envolve celular, a robótica e a inteligência artificial, então não poderíamos ignorar uma nova temporada com histórias inéditas. O DNA da série nunca se perdeu, e não irá se perder.", reforçou.

E completou: "´É o mesmo criador, o mesmo roteirista, e ele, mais do que ninguém, tem o DNA [da história] dentro dele. Então, vamos assumindo essa relação entre os personagens e a proposta da série. Emilia é encanatdora, é um espetáculo como atriz, com carisma...Então tem tudo pra pegar o público.", concluiu.

A nova temporada de Mundo da Lua estreia no dia 28 de junho às 19h, na TV Cultura.

Por que Luciano Amaral não está na série?

Em março, o ator e jornalista Luciano Amaral justificou a sua ausência na continuação de Mundo da Lua em entrevista dada à coluna F5, da Folha de São Paulo.

"Desde o início das tratativas, deixei claro o meu interesse em reviver o personagem, tanto que acordei com a Disney o meu afastamento para viabilizar a participação no projeto. Porém, a proposta feita ficou bem abaixo do que é praticado hoje no mercado e, durante as negociações, a produção resolveu seguir por um caminho diferente, sem a minha participação, como vem sendo divulgado", afirmou.

A produção

A série Mundo da Lua foi criada pelo ator Flávio de Souza. A trama segue Lucas Silva e Silva, um menino de 10 anos, vivido por Luciano Amaral, que registrava histórias imaginárias em um gravador presenteado por seu avô Orlando, vivido por Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006).

Na nova temporada, Marcelo Serrado vive Lucas na fase adulta, como piloto de aviões. Casado e pai da protagonista, Emília, a criança herda de seu pai o aparelho de gravação, e também, a paixão por registrar as suas aventuras imaginárias.

Com direção geral e artística de João Daniel Tikhomiroff, o elenco é composto por nomes como Sabrina Souza (Emília), Marcelo Serrado (Lucas Silva e Silva), Pathy Dejesus (Isabella Silva e Silva), Bárbara Bruno (Carolina) e Antônio Fagundes, que retoma o papel como Rogério.

