  2. Felipe Simas revela quando pensou em desistir da carreira: ‘Lugar errado’
TV / Decisão

Felipe Simas revela quando pensou em desistir da carreira: ‘Lugar errado’

Felipe Simas revela crise existencialista que quase o fez desistir da carreira de ator após um momento decisivo em sua vida pessoal

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 17h34

Felipe Simas
Felipe Simas - Foto: Globo/ Débora Santiago

O ator Felipe Simas surpreendeu ao contar que quase desistiu da carreira artística. Em entrevista no canal PodCrê, no YouTube, ele contou que viveu uma crise após se converter para a religião evangélica e sentia que estava na profissão errada. 

"Pensei, sim, em abandonar a carreira nos primeiros anos da minha conversão. Passei a ter uma crise existencialista em relação à minha fé. 'Estou no lugar errado, estou no lugar errado, não deveria estar aqui', eu pensava. Muito por aquilo que eu consumia tantos das igrejas quanto do que eu escutava da guerra contra a cultura. Eu me julgava muito", disse ele. 

Então, o artista conseguiu superar este período a partir da conversa com um amigo. "Ele chegou pra mim e disse: 'você tem três filhos. Tua profissão é, antes de mais nada, teu sustento'. Saí dessa onda e entendi que esse é o sustento da minha família. Quando comecei a olhar por esse viés, mudou tudo. O Senhor abriu essa porta para eu sustentar a família que Ele me deu", contou ele, e completou: "Tem tanta gente boa e legal ali dentro da minha profissão, por que eu vou ser influenciado por lideranças? As pessoas não sabem da minha conduta. Comecei a exercer meu ofício como se fosse para Deus. Passei a amar a profissão que Deus me deu e o que eu vou fazer com esse talento é responsabilidade minha"

Felipe Simas pediu perdão após polêmica

O ator Felipe Simas se pronunciou após ser alvo de críticas por um comentário durante o programa Encontro, da Globo. Ele declarou que contou sobre uma experiência de sua família e pediu perdão por ter ofendido outras configurações de família.

Na atração, Simas declarou que sente orgulho por sua esposa ter deixado de lado sua carreira para cuidar dos filhos e da família. “O orgulho que eu sinto dela de abrir mão da profissão dela para que a gente pudesse construir uma família unida. A gente percebe que se um dos integrantes do casal não abrir mão, a família não tem tanta força quanto poderia ter. Quando eu olho para a Mari, ela teve essa força de vontade e não é um peso para ela. Como não é um peso, ela abriu mão de uma profissão para virar mãe integral”, declarou ele ao vivo.

Com a repercussão do depoimento, Felipe Simas veio à público com um comentário no Instagram e explicou o seu posicionamento. "Bom dia, acabei vendo essa postagem aqui e faço questão de dizer que me precipitei em dizer isso. Não posso mentir, a Mari ter a possibilidade de cuidar integralmente de “casa” faz toda diferença pra nossa família, mas não posso colocar isso como uma regra a ser seguida e a única forma de construir uma família “unida”. Como a @talithamorete com muito carinho, me corrigiu, nem todo mundo tem essa possibilidade ou até mesmo o desejo. Porém, continuo acreditando que quando um filho nasce, alguém da família abre mão e se “sacrifica” mais. Quando não são os pais, são as avós, algo muito comum nas famílias de mães solo. A Mari pode fazer essa escolha. Os nossos filhos agradecem a mãe presente a todo tempo. Peço perdão às mães que se sentiram ofendida pela minha fala. O amor é que constrói uma família unida", disse ele. 

