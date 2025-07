Felipe Simas pede ‘perdão' após declaração na TV: ‘Me precipitei’

Astro da novela Dona de Mim, o ator Felipe Simas se pronunciou ao ser alvo de críticas por causa de declaração na TV

O ator Felipe Simas se pronunciou após ser alvo de críticas por um comentário durante o programa Encontro, da Globo. Ele declarou que contou sobre uma experiência de sua família e pediu perdão por ter ofendido outras configurações de família.

Na atração, Simas declarou que sente orgulho por sua esposa ter deixado de lado sua carreira para cuidar dos filhos e da família. “O orgulho que eu sinto dela de abrir mão da profissão dela para que a gente pudesse construir uma família unida. A gente percebe que se um dos integrantes do casal não abrir mão, a família não tem tanta força quanto poderia ter. Quando eu olho para a Mari, ela teve essa força de vontade e não é um peso para ela. Como não é um peso, ela abriu mão de uma profissão para virar mãe integral”, declarou ele ao vivo.

Com a repercussão do depoimento, Felipe Simas veio à público com um comentário no Instagram e explicou o seu posicionamento. "Bom dia, acabei vendo essa postagem aqui e faço questão de dizer que me precipitei em dizer isso. Não posso mentir, a Mari ter a possibilidade de cuidar integralmente de “casa” faz toda diferença pra nossa família, mas não posso colocar isso como uma regra a ser seguida e a única forma de construir uma família “unida”. Como a @talithamorete com muito carinho, me corrigiu, nem todo mundo tem essa possibilidade ou até mesmo o desejo. Porém, continuo acreditando que quando um filho nasce, alguém da família abre mão e se “sacrifica” mais. Quando não são os pais, são as avós, algo muito comum nas famílias de mães solo. A Mari pode fazer essa escolha. Os nossos filhos agradecem a mãe presente a todo tempo. Peço perdão às mães que se sentiram ofendida pela minha fala. O amor é que constrói uma família unida", disse ele.

