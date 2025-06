Fátima Bernardes abre álbum de fotos de viagem com o namorado: 'Foi maravilhoso'

A apresentadora Fátima Bernardes visitou o Vale do Catimbau, em Pernambuco, ao lado do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha

Fátima Bernardesusou as redes sociais para abrir o álbum de fotos de sua viagem ao lado de seu namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha. Os dois viajaram para Pernambuco e aproveitaram para conhecer o Vale do Catimbau, localizado no município de Buíque.

Nas imagens postadas no feed, a apresentadora e o amado aparecem em cima de rochas naturais, enquanto admiram a bela paisagem do parque nacional. Ao dividir os registros, a jornalista falou sobre o passeio que eles realizaram.

"Neste fim de semana, conhecemos o Vale do Catimbau, no município de Buíque, em Pernambuco. Sabia que era um parque nacional, o segundo maior do país, mas não tinha muita ideia do que íamos encontrar. Foi maravilhoso. Formações rochosas incríveis, vegetação da caatinga, mata atlântica e cerrado. E ainda visitamos um sítio arqueológico com muitas pinturas rupestres. Uma viagem em família, cheia de novidades e aprendizado. Valeu demais", escreveu ela.

Antes da viagem, Fátima passou por uma transformação no visual. A apresentadora cortou e pintou os fios e mostrou o resultado nas redes sociais. "Cheguei só pra fazer uma escova, mas quando sentei na cadeira resolvi pintar e cortar. Vocês também são assim? Tem dia que dá aquela vontade de mudar? Assiste até o fim pra ver como ficou. Eu amei", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes mostra comemoração intimista no aniversário do pai

Na última quarta-feira, 25, Fátima Bernardes usou as redes sociais para celebrar uma data muito especial: o aniversário de 89 anos de seu pai, Amâncio da Costa Bernardes.

Em seu perfil oficial, a apresentadora mostrou o bolo que o pai ganhou para comemorar mais um ano de vida. Além disso, ela também postou fotos com a mãe, Eunice Bernardes, e sua filha, Beatriz Bonemer, que também celebrou a data em seu perfil. "Ele não queria festa, mas ficou super feliz com o bolinho da sobremesa (arrasta pra ver). Não tinha como passar em branco: 89 anos. Ele diz que vai chegar aos 100. Não duvido. Só peço que seja com saúde. Parabéns, Seu Amancio", escreveu a jornalista. Veja a publicação!

Leia também:Fátima Bernardes curte dia na praia com a filha, Laura: 'Lindas'