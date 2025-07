Famosos vão ao velório do ator Silvio Pozatto

Velório do ator Silvio Pozatto, que vivia no Retiro dos Artistas, aconteceu nesta terça-feira, 1º, no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 1º, os amigos e familiares do ator Silvio Pozatto se reuniram para a cerimônia de despedida do artista, que faleceu na segunda-feira, 30. O velório aconteceu no Cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, e teve a presença da atriz Patricia Pillar e do ator Marcos Oliveira.

Silvio Pozatto morreu aos 68 anos de idade, mas a causa do falecimento não foi revelada. Ele morava no retiro dos artistas, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro desde 2022 e convivia há anos com a doença de Parkinson.

No início do ano, Pozatto precisou ficar internado por duas vezes. O artista deu entrada em uma unidade médica para fazer uma cirurgia no fêmur, mas depois, precisou de uma nova internação devido a um deslocamento da prótese.

Silvio Pozatto tinha mais de 40 anos de carreira e fez parte de mais de dez novelas, entre elas, Roque Santeiro e a primeira versão de Pantanal, interpretando o personagem Rúbem, amigo de Madeleine, interpretada por Ingra Liberato na primeira fase da trama. O ator também realizou diversos trabalhos no teatro, em campanhas publicitárias e como fotógrafo.

Causa da morte do pai da cantora Rihanna

A família da cantora Rihanna está de luto após a morte de Ronald Fenty, pai da artista que faleceu aos 71 anos de idade. Agora, a causa da morte dele foi revelada no atestado de óbito divulgado na imprensa norte-americana.

De acordo com o site TMZ, o Sr. Fenty morreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda, câncer de pâncreas, pneumonia aspirativa e infecção pulmonar bacteriana. Além disso, a análise do corpo dele ainda demonstrou que ele teve insuficiência renal aguda e necrose tubular aguda.

A morte dele aconteceu no dia 30 de maio em um hospital de Los Angeles, Estados Unidos.

Ronald Fenty teve 6 filhos: Rihanna, Rajad, Rorrey, Samantha, Kandy e Jamie. Ele e a mãe de Rihanna se separaram em 2002, quando a cantora estava com 14 anos.