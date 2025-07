Morre Silvio Pozatto, ator da primeira versão da novela Pantanal

O ator Silvio Pozatto, que participou da primeira versão da novela 'Pantanal', morreu aos 67 anos nesta segunda-feira (30)

O ator Silvio Pozatto, que estava no elenco da primeira versão da novela Pantanal, morreu na tarde desta segunda-feira, 30, aos 67 anos. A causa da morte não foi revelada.

Ele morava no retiro dos artistas, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro desde 2022 e convivia há anos com a doença de Parkinson.

No início do ano, Pozatto precisou ficar internado por duas vezes. O artista deu entrada em uma unidade médica para fazer uma cirurgia no fêmur, mas depois, precisou de uma nova internação devido a um deslocamento da prótese.

Silvio Pozatto tinha mais de 40 anos de carreira e fez parte de mais de dez novelas, entre elas, Roque Santeiro e a primeira versão de Pantanal, interpretando o personagem Rúbem, amigo de Madeleine, interpretada por Ingra Liberato na primeira fase da trama. O ator também realizou diversos trabalhos no teatro, em campanhas publicitárias e como fotógrafo.

No ano passado, em entrevista à CARAS Brasil, Pozatto falou sobre morar no retiro dos artistas e o diagnóstico de Parkinson. "Eu tinha uma opinião romântica antes de conhecer aqui. Imaginava o que podia ser isso aqui e no dia que eu conheci, eu fui convidado para morar aqui. Eu aceitei na hora! Morava em Copacabana, em um apartamento maravilhoso. Estou muito feliz aqui, satisfeito. As pessoas são gentis, muito carinho, muito cuidado, eu me sinto, às vezes, até paparicado", confessou.

Ele também contou na ocasião que precisou se afastar da vida artística por causa da doença. "Eu era ator e fotógrafo, no mesmo período, foram 25 anos. Eu tenho Parkinson, então, isso me limita muito. A minha fala hoje está perceptível, mas tem dias que nem eu sei [o que falei]. Eu fiz muita coisa, foi muito intenso."

Morre Francisco Cuoco, aos 91 anos

O ator Francisco Cuoco morreu aos 91 anos no último dia 19. De acordo com o Jornal Folha de S. Paulo, a morte dele foi confirmada pela família. O artista morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos.

O artista estava internado em um hospital de São Paulo e sedado há 20 dias. A publicação informou que ele foi internado em decorrência de complicações da idade avançada e da infecção em um ferimento. Ele deixou três filhos, Rodrigo, Diogo e Tatiana.

