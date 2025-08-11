CARAS Brasil
  2. Famoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão ao errar pergunta. Saiba a resposta certa
TV / Jogo na TV

Famoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão ao errar pergunta. Saiba a resposta certa

O cantor Falcão perdeu R$ 100 mil no Show do Milhão, do SBT, ao cometer um erro em pergunta sobre significado de um ‘efeito’. Entenda

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 13h11

Patricia Abravanel no Show do Milhão
Patricia Abravanel no Show do Milhão - Foto: Reprodução / SBT

A edição do Show do Milhão, do SBT, do último final de semana contou com a participação de famosos. O cantor Falcão competiu no quadro comandado por Patricia Abravanel e contou com a ajuda de uma bancada de universitários famosos, incluindo Luiz Bacci, Rebeca Abravanel e Luiza Possi. No entanto, ele perdeu R$ 100 mil ao errar uma pergunta.

No início do jogo, Falcão teve a ajuda dos universitários para responder uma pergunta difícil, que era: “‘Sine qua non’ é uma locução do latim que faz referência a uma condição que é…’”. As alternativas eram: 1 - intolerável, 2 - impossível, 3 - imutável e 4 - indispensável. Bacci e Possi indicaram que a resposta era 4 - indispensável e ajudaram o amigo a acertar.

Porém, o jogo virou na pergunta de R$ 100 mil, que era: “O que é o efeito dunning-kruger?”. As alternativas eram: 1 - técnica de pintura, 2 - ignorantes confiantes, 3 - memória fotográfica e 4 - dúvida cognitiva. Falcão respondeu que era uma 1 - técnica de pintura, e errou, o que o fez voltar para casa sem o dinheiro.

O que é o efeito dunning-kruger?

O efeito dunning-kruger fala sobre as pessoas que são ‘ignorantes confiantes’. É um termo que foi descrito em 1999 pelos pesquisadores David Dunning e Justin Kruger, que falaram sobre as pessoas que superestimavam suas próprias habilidades. Essas pessoas não conseguiam reconhecer suas limitações e pensavam que iam melhores nos testes do cotidiano do que realmente iam.

Outra pergunta do Show do Milhão que deu o que falar

A participante do Show do Milhão, que se tornou um quadro do Programa Silvio Santos, Thaisa perdeu a oportunidade de ganhar R$ 100 mil ao errar uma pergunta inusitada: “Qual é a ave símbolo do Brasil?” Ela apostou na arara, mas foi surpreendida ao descobrir que a resposta correta era o sabiá-laranjeira.

A participante do game-show conseguiu chegar até a pergunta de R$100 mil e tinha como opções o tucano, arara, sabiá-laranjeira e tuiuiú. "Você está certa disso?", questionou Patricia Abravanel ao ouvir a opção escolhida por ela. "Não muito, mas eu vou te número dois, arara", afirmou ela.

A resposta correta deixou até a apresentadora surpresa. "Não estou acreditando. E ela estava indo tão bem. Olha, eu imaginava... É que o mais óbvio era arara. Agora eu preciso ver a imagem desse sabiá-laranjeira", disse a herdeira de Silvio Santos (1930-2024).

"Mas você mandou muito bem. Você estava jogando muito bem. Você é simpática, alegre, joga bem. Tenho certeza que muitas portas vão se abrir na sua vida com a sua simpatia e inteligência", elogiou a apresentadora. Thaisa deixou a atração com R$ 40 mil.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

sbtFalcãofamosoShow do Milhão

