Fabiula Nascimento revela curiosidades sobre os filhos com Emilio Dantas

Fabiula Nascimento abre o coração e comenta detalhes inéditos sobre a rotina com Roque e Raul: "Essa coisa dos gêmeos é muito lindo de assistir"
Fabiula Nascimento participou na última terça-feira, 19, do programa Conversa com Bial e falou sobre diferentes aspectos da sua vida pessoal e profissional. Entre os assuntos abordados, a atriz destacou os trabalhos mais recentes, incluindo o suspense Dias Perfeitos, a comédia Uma Mulher Sem Filtro e o infantil D.P.A. 4 - O Fantástico Reino de Ondion.
Durante a entrevista, Fabiula comentou sobre a relação com os filhos gêmeos, Roque e Raul, de 3 anos, frutos do relacionamento com o ator Emilio Dantas. A artista contou que os meninos já falam bastante e começam a desenvolver suas próprias expressões. "Eles já falam tudo. Já trocam ideias, já elaboram suas frases. Essa coisa dos gêmeos é muito lindo de assistir", disse.
Sobre a semelhança entre eles, Fabiula revelou que até mesmo familiares se confundem. "São iguaizinhos. Nós vemos as diferenças, mas quem não conhece, fica perdido. Uma vez, eles começaram 'eu sou o Roque', aí o outro 'não, eu sou o Roque'", contou.
A atriz também explicou a escolha dos nomes dos filhos. Roque sempre esteve entre suas opções, mas quando descobriu que esperava gêmeos, buscou uma segunda inspiração. "O Emilio é muito fã do Raul Seixas. Ele tem o Raul Seixas tatuado", revelou.
Fabiula e Emilio estão juntos desde 2016 e mantêm uma parceria que também se reflete na vida profissional. A atriz contou que o convite para atuar em Dias Perfeitos chegou quando ainda estava amamentando os filhos. Na produção, ela interpreta Helena, mãe de Clarice, personagem vivida por Julia Dalavia.
Fabiula ressaltou a importância do apoio do companheiro na rotina pessoal e profissional. "Tudo que faço tem um dedinho do Emílio. E tudo que ele entrega tem um dedinho meu. A gente sempre faz uma coisa colaborativa, sempre junto. É muito bom. O Emílio é um cara muito parceiro", afirmou.
