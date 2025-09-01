Eliminação inesperada: saiba quem saiu da Dança dos Famosos e vote em quem deveria deixar

Quem saiu da Dança dos Famosos? Participante que era apontada como a primeira eliminada teve terceira melhor nota da repescagem

Catia Fonseca e Fernanda Paes Leme foram as primeiras eliminadas da Dança dos Famosos neste domingo, 31. A competição do Domingão com Huck destacou uma repescagem com o ritmo rock, em que competidores dos grupos B e C, que na fase de grupos empataram com as menores notas, tiveram a última chance de continuar na disputa. (VOTE EM QUEM DEVERIA DEIXAR A DANÇA DOS FAMOSOS)

Oito casais se apresentaram e foram avaliados pela plateia, júri técnico, Milton Cunha e o júri artístico. Allan Souza Lima, David Junior, Nicole Bahls, Manu Bahtidão, Richarlyson e Luan Pereira dançaram com seus professores.

Allan foi o grande destaque da noite ao emplacar duas notas 10, totalizando 49,6 pontos. Ele e a professora Gabe Cardoso figuraram no topo do ranking e avançaram para a próxima fase individual.

A sequência contou com David Junior e Jaque Paraense, que tiveram 49 pontos, seguidos de Nicole e Fernando Perrotti, com 48,9, Manu e Heron Leal, com 48,7, Richarlyson e Monique Santos, com 48,2, e Luan e Mariana Fernandes, com 48. Na lanterna, Fernanda e Dudu Rangel tiveram 47,8, enquanto Catia e Luca Carvalho somaram apenas 46,7 pontos.

O resultado surpreendeu o público, que apostava na eliminação de Nicole por conta do desempenho questionável nas primeiras semanas da Dança dos Famosos. A ex-panicat chegou a agradecer aos fãs após receber apoio diante das piadas sofridas.

Fernanda Paes Leme e Catia Fonseca estão eliminadas da Dança dos Famosos.

Fora da competição, Catia destacou seu trabalho na TV e agradeceu à Globo pela oportunidade de encarar algo novo na carreira após sua saída conturbada da Band. “Eu tenho 31 anos de profissão e eu nunca me joguei tanto em nada quanto eu me joguei aqui. Óbvio que eu queria ganhar, mas eu sei das minhas limitações”, afirmou.

Já Fernanda falou sobre as amizades que formou ao longo das três semanas de reality e lamentou sua eliminação precoce. “Eu não queria sair, eu fiz grandes amigos e eu tô feliz de ter participado”, disse a apresentadora.