Filho de Adriane Galisteu impressiona ao surgir jogando futebol: 'Galã'

Ele cresceu! Filho de Adriane Galisteu impressiona apresentadora ao surgir jogando futebol; famosa ficou orgulhosa ao ver o herdeiro

O filho de Adriane Galisteu, Vittorio Iódice, de 14 anos, fruto de seu casamento com o empresário Alexandre Iódice, impressionou a apresentadora com seu talento no futebol. Mãe coruja, a loira compartilhou todo seu orgulho pelo herdeiro na rede social nesta quinta-feira, 10.

Com fotos dele usando uniforme e em campo, a comandante de A Fazenda, da Record TV, falou sobre admirar o menino. Adriane Galisteu então enalteceu a beleza do garoto e sua perfomance no esporte.

"Craque , galã e meu filho… nessa ordem tá? Popularmente conhecido como jogador caro, kkkk coração de mãe tá como? Meu amor que orgulho de você!", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas também elogiaram o menino. "Coisa mais linda", falou Ivete Sangalo. "Como ele cresceu", notaram outros.

Em recente entrevista à colunista Mônica Bergamo, do jornal 'Folha de S. Paulo', Adriane Galisteu falou sobre ter mais filhos. A apresentadora, então, contou que a terceira gravidez de Claudia Raia após os 50 anos reanimou sua vontade. "A Cláudia Raia me empolgou muito quando eu vi a relação dela com a gravidez. Eu falei, opa! Até liguei pra ela e falei: ‘Chegou minha vez, hein, gata, agora eu vou’. Mas fiquei sozinha nesse rolê, porque o Alê não quer. Então, ficou um sonho muito meu ", relatou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu comenta fase conturbada em sua relação com a mãe

Quem acompanha Adriane Galisteu sabe o quanto a apresentadora é ligada à mãe, dona Emma Galisteu. Sempre que pode, a artista leva a matriarca para passear, jantar e até mesmo para visitá-la em seu trabalho nos estúdios de 'A Fazenda', reality show da Record TV comandado por ela desde 2021.

No entanto, a ótima relação de Galisteu com a mãe nem sempre foi um mar de rosas. Na segunda temporada de 'Barras Invisíveis', série documental sobre a vida da apresentadora, ela revelou que viveu um período bastante conturbado com dona Emma no passado; confira mais detalhes!

