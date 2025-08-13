Orlando Bloom relata paranoia e ansiedade após perder 13 kg para papel

O astro Orlando Bloom, de 48 anos, falou sobre o desgaste mental que enfrentou durante a preparação para seu próximo filme, chamado The Cut

O ator Orlando Bloom, de 48 anos, revelou ter enfrentado momentos de paranoia e ansiedade durante a preparação para seu novo filme The Cut (ainda sem nome em português). No longa, ele interpreta um ex-boxeador que retorna aos ringues para uma última tentativa de vitória.

Para viver o personagem, Bloom seguiu uma dieta rigorosa e restritiva que resultou na perda de 13,6 kg em três meses. Em entrevista à revista People, ele contou que estava animado para viver a transformação, mas não esperava o efeito mental que isso causaria: "O que eu não esperava, e que me surpreendeu, foi o preço mental que esse tipo de disciplina intensa cobra”, e acrescentou: "A paranoia e a ansiedade eram muito reais e perturbadoras, causadas pela falta de sono. Você não consegue dormir quando está com fome".

O ator explicou que, nas cenas finais, precisou restringir até a ingestão de água para atingir o peso exigido. "A restrição de água para chegar ao meu peso mínimo me levou a pensamentos obsessivos sobre comida, sonhando com o que comeria quando finalmente saísse de uma dieta de atum e pepino", relatou.

Bloom destacou que sua rotina foi acompanhada por um nutricionista, Phillip Goglia, que monitorava seus exames de sangue semanalmente. Ele reforçou que esse tipo de preparação não deve ser reproduzido sem supervisão profissional.

Sobre The Cut

No filme, o personagem de Bloom busca redenção após uma derrota que encerrou sua carreira. A história, segundo a sinopse, acompanha sua preparação física e emocional, mas indica que uma obsessão crescente pode levá-lo a uma situação ainda mais perigosa.

Dirigido por Sean Ellis, o longa também conta com Caitriona Balfe e John Turturro. O diretor ressaltou que a produção é "um filme de boxe sem boxe", focando nos bastidores do esporte e no impacto psicológico dos atletas.

