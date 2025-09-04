CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Débora Bloch emociona a web com depoimento para o pai
TV / Homenagem

Débora Bloch emociona a web com depoimento para o pai

Atriz Débora Bloch surpreende Jonas Bloch com mensagem carinhosa durante participação dele no programa Sem Censura: "O meu pai é o máximo"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 21h17

Débora e Jonas Bloch
Débora e Jonas Bloch - Foto: Reprodução / Globo

Débora Bloch emocionou os fãs e fez a web vibrar ao prestar uma homenagem ao pai, o ator Jonas Bloch, durante a participação dele no programa Sem Censura, da TV Brasil. O momento foi marcado por um depoimento carregado de carinho e gratidão, destacando a influência de Jonas na formação pessoal e profissional da atriz.

“Que mais eu posso falar sobre o meu pai? O meu pai é o máximo. Eu acho que tudo o que eu sou hoje foi por influência dele, não só a atriz que eu sou hoje, por ele ter me levado pro teatro desde pequena. Isso me influenciou totalmente na minha escolha”, disse Débora, emocionada.

Durante a mensagem, a atriz relembrou como cresceu acompanhando os ensaios e as peças do pai, destacando o impacto da relação dele com o trabalho: “Eu aprendi muito assistindo o meu pai, vendo como a relação dele com o trabalho é apaixonada, como ele acredita que o trabalho dele pode ser útil e transformar as pessoas.”

Débora também ressaltou os valores que herdou de Jonas, incluindo consciência política e compromisso com o bem-estar coletivo: “Eu aprendi com o meu pai a ter consciência, me importar com o bem-estar coletivo, a importância da justiça social, da democracia, da liberdade. Eu acho que o ser que me tornei hoje foi por influência dele, e isso não tem preço. Te amo, pai.

A trajetória de Jonas Bloch

Com mais de cinco décadas de carreira, Jonas Bloch é um dos atores mais respeitados do Brasil. Natural de Belo Horizonte, ele construiu uma trajetória marcante no teatro, na televisão e no cinema, destacando-se por papéis versáteis.

Estreou na TV em 1969, na novela Algemas de Ouro e construíu sua reputação como ator de papéis intensos, especialmente vilões, com destaque em novelas como A Viagem (1994), Top Model (1989), Mulheres de Areia (1993), Selva de Pedra (1986), e a telenovela Corpo Santo (1987), da extinta Manchete.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

jonas blochDébora Bloch
Débora Bloch Débora Bloch  

