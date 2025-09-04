Débora Bloch emociona a web com depoimento para o pai

Atriz Débora Bloch surpreende Jonas Bloch com mensagem carinhosa durante participação dele no programa Sem Censura: "O meu pai é o máximo"
Débora Bloch emocionou os fãs e fez a web vibrar ao prestar uma homenagem ao pai, o ator Jonas Bloch, durante a participação dele no programa Sem Censura, da TV Brasil. O momento foi marcado por um depoimento carregado de carinho e gratidão, destacando a influência de Jonas na formação pessoal e profissional da atriz.
“Que mais eu posso falar sobre o meu pai? O meu pai é o máximo. Eu acho que tudo o que eu sou hoje foi por influência dele, não só a atriz que eu sou hoje, por ele ter me levado pro teatro desde pequena. Isso me influenciou totalmente na minha escolha”, disse Débora, emocionada.
Durante a mensagem, a atriz relembrou como cresceu acompanhando os ensaios e as peças do pai, destacando o impacto da relação dele com o trabalho: “Eu aprendi muito assistindo o meu pai, vendo como a relação dele com o trabalho é apaixonada, como ele acredita que o trabalho dele pode ser útil e transformar as pessoas.”
Débora também ressaltou os valores que herdou de Jonas, incluindo consciência política e compromisso com o bem-estar coletivo: “Eu aprendi com o meu pai a ter consciência, me importar com o bem-estar coletivo, a importância da justiça social, da democracia, da liberdade. Eu acho que o ser que me tornei hoje foi por influência dele, e isso não tem preço. Te amo, pai.”
View this post on Instagram
Com mais de cinco décadas de carreira, Jonas Bloch é um dos atores mais respeitados do Brasil. Natural de Belo Horizonte, ele construiu uma trajetória marcante no teatro, na televisão e no cinema, destacando-se por papéis versáteis.
Estreou na TV em 1969, na novela Algemas de Ouro e construíu sua reputação como ator de papéis intensos, especialmente vilões, com destaque em novelas como A Viagem (1994), Top Model (1989), Mulheres de Areia (1993), Selva de Pedra (1986), e a telenovela Corpo Santo (1987), da extinta Manchete.
Leia também: Débora Bloch faz rara aparição com o pai, Jonas Bloch, em festa da Globo
|Filha de Aretha Oliveira rouba a cena em comemoração de mesversário: 'Seriedade'
|Médica analisa separação de casas entre Bruce Willis e esposa após diagnóstico: 'Imprescindível'
|Débora Bloch emociona a web com depoimento para o pai
|Fabi Justus conta que Rafa Justus não estava no grupo dos irmãos: 'Excluída'
|Juliana Paes revela que decisão de voltar a Viradouro foi influência de seu pai
|Beleza Fatal: elenco se reúne para gravação de especial de reencontro
|Michelle Barros surpreende fãs ao revela resultado de procedimento
|Êta Mundo Melhor!: Segredo de Candinho e Samir será revelado em breve
|Luísa Sonza usa vestido transparente em pocket show para jogo da NFL
|Atriz de série da Netflix mente a idade e afirma ser 11 anos mais nova