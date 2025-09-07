Dança dos Famosos: saiba como será a dinâmica nas próximas semanas

Com início da fase classificatória, os participantes do Dança dos Famosos deverão acumular pontos nas próximas apresentações; entenda

Os participantes do Dança dos Famosos iniciaram uma nova etapa na competição. Neste domingo, 7, os artistas entraram na fase classificatória e se apresentaram com ritmo de forró. Com isso, os artistas se dividiram em dois grupos de sete duplas.

A partir de agora, todos deverão acumular pontos para continuar no quadro do Domingão com Huck e fugir da eliminação. A rodada, que contará com oito participantes na repescagem, terminará com quatro duplas fora da Dança.

O apresentador Luciano Huck explicou ao público como funcionará a dinâmica nas próximas semanas: "Os 14 participantes foram divididos em duas chaves e, pelas próximas semanas, eles vão se alternar aqui na pista do Domingão. Um domingo, sete de uma chave dançam. No domingo seguinte, sete da outra chave também dançam, sempre em dupla", detalhou ele.

"E, ao final dessas seis semanas, os quatro competidores de cada chave que somarem menos pontos, vão para a repescagem. Então, desses oito que vão para a repescagem, quatro voltam, quatro são eliminados", completou Huck.

Quais participantes se apresentaram na Dança dos Famosos?

Neste domingo, 7, sete participantes se apresentaram no palco do Domingão: Allan Souza Lima, Álvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bathidão, Nicole Bahls e Wanessa Camargo.

A rodada com ritmo de forró foi marcada pelo empate das duplas Manu Bahtidão e Heron Leal, e Allan Souza Lima e Gabe Cardoso, que somaram 55,6 pontos. Em seguida, Nicole Bahls e Fernando Perrotti acumularam 55,3.

Lucas Leto e Mayara Araujo ficaram com 55,2; Wanessa Camargo e Diego Basílio somaram 54,8; Álvaro e Mariana Torres fecharam a rodada com 54,2; e Luan Pereira e Mariana Fernandes ficaram em último lugar, com 53,9.

Quais participantes dançam no próximo domingo?

Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira, Gracyanne Barbosa, David Junior, Richarlyson e Tereza Seiblitz se apresentarão no próximo domingo, 14, no palco do Domingão com Huck.

