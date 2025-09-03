Catia Fonseca revela sobre Dança dos Famosos: 'Isso para mim é o maior prêmio'

Catia Fonseca foi eliminada do Dança dos Famosos; em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora celebra trajetória na atração e fala sobre inspiração
Catia Fonseca (56) se despediu oficialmente do Dança dos Famosos após ser eliminada da competição no domingo, 31. Na rodada, os participantes dançaram o ritmo do rock dos anos 50/60 com seus professores. A apresentadora encerrou a trajetória na atração juntamente com a atriz Fernanda Paes Leme (42).
Em entrevista à CARAS Brasil, Catia Fonseca celebra desempenho no quadro do Domingão com Huck e abre o coração ao refletir como serviu de inspiração para outras mulheres. Segundo a apresentadora, o saldo pela participação no Dança dos Famosos é extremamente positivo.
"Aos 56 anos, jamais imaginei que teria coragem e fôlego para encarar o Dança, algo tão sério, exigente e transformador. Foi um presente que a vida me deu. Cada ensaio, cada passo, cada dor no corpo me mostraram que sempre é tempo de se reinventar. Essa experiência ficará para sempre na minha memória e no meu coração", declara.
A apresentadora ainda reforçou que, independentemente do resultado, nega qualquer arrependimento, tendo apenas comentários ótimos sobre o Dança: "Pelo contrário, só gratidão e lembranças que vou levar comigo para a vida inteira", diz.
Catia Fonseca tem anos de sua carreira como apresentadora, sendo um dos nomes mais reconhecidos da TV brasileira, porém ela garante que o Dança dos Famosos mostrou outro lado seu e celebra que muitas sentiram-se inspiradas por sua trajetória.
"O mais bonito foi perceber que muitas mulheres se enxergaram em mim e se sentiram encorajadas a enfrentar desafios que pareciam impossíveis. Isso, para mim, é o maior prêmio: saber que minha entrega e vulnerabilidade serviram de inspiração. O que realmente conta é quantas pessoas consegui tocar de forma positiva", confessa.
Com a eliminação, a apresentadora se despede do Dança dos Famosos, encerrando sua participação de forma positiva e inspiradora. Catia Fonseca reforça que o público tem sido carinhoso de uma maneira imensurável e vê este como seu grande prêmio.
"O carinho tem sido tão grande que chega a emocionar. Jamais imaginei receber tanto amor, tanta torcida e tanto acolhimento. A vida nos mostra que a vitória não está só no troféu, mas na forma como somos abraçados pelo público. Esse afeto todo foi, sem dúvida, a maior conquista da minha participação", finaliza a apresentadora Catia Fonseca.
Leia também: Cátia Fonseca se despede do Dança dos Famosos após eliminação: 'Nunca imaginei'
Ver essa foto no Instagram
|Catia Fonseca revela sobre Dança dos Famosos: 'Isso para mim é o maior prêmio'
