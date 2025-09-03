CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Catia Fonseca revela sobre Dança dos Famosos: 'Isso para mim é o maior prêmio'
TV / INSPIRAÇÃO

Catia Fonseca revela sobre Dança dos Famosos: 'Isso para mim é o maior prêmio'

Catia Fonseca foi eliminada do Dança dos Famosos; em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora celebra trajetória na atração e fala sobre inspiração

Felipe França
por Felipe França
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 12h56

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Catia Fonseca aponta que o maior prêmio é conseguir inspirar tantas mulheres com sua trajetória - Foto: Globo/Léo Rosario
Catia Fonseca aponta que o maior prêmio é conseguir inspirar tantas mulheres com sua trajetória - Foto: Globo/Léo Rosario

Catia Fonseca (56) se despediu oficialmente do Dança dos Famosos após ser eliminada da competição no domingo, 31. Na rodada, os participantes dançaram o ritmo do rock dos anos 50/60 com seus professores. A apresentadora encerrou a trajetória na atração juntamente com a atriz Fernanda Paes Leme (42). 

Em entrevista à CARAS Brasil, Catia Fonseca celebra desempenho no quadro do Domingão com Huck e abre o coração ao refletir como serviu de inspiração para outras mulheres. Segundo a apresentadora, o saldo pela participação no Dança dos Famosos é extremamente positivo.

"Aos 56 anos, jamais imaginei que teria coragem e fôlego para encarar o Dança, algo tão sério, exigente e transformador. Foi um presente que a vida me deu. Cada ensaio, cada passo, cada dor no corpo me mostraram que sempre é tempo de se reinventar. Essa experiência ficará para sempre na minha memória e no meu coração", declara.

A apresentadora ainda reforçou que, independentemente do resultado, nega qualquer arrependimento, tendo apenas comentários ótimos sobre o Dança: "Pelo contrário, só gratidão e lembranças que vou levar comigo para a vida inteira", diz. 

Foto: Globo/Léo Rosario
Foto: Globo/Léo Rosario

Espelho para muitas mulheres

Catia Fonseca tem anos de sua carreira como apresentadora, sendo um dos nomes mais reconhecidos da TV brasileira, porém ela garante que o Dança dos Famosos mostrou outro lado seu e celebra que muitas sentiram-se inspiradas por sua trajetória. 

"O mais bonito foi perceber que muitas mulheres se enxergaram em mim e se sentiram encorajadas a enfrentar desafios que pareciam impossíveis. Isso, para mim, é o maior prêmio: saber que minha entrega e vulnerabilidade serviram de inspiração. O que realmente conta é quantas pessoas consegui tocar de forma positiva", confessa.

Com a eliminação, a apresentadora se despede do Dança dos Famosos, encerrando sua participação de forma positiva e inspiradora. Catia Fonseca reforça que o público tem sido carinhoso de uma maneira imensurável e vê este como seu grande prêmio. 

"O carinho tem sido tão grande que chega a emocionar. Jamais imaginei receber tanto amor, tanta torcida e tanto acolhimento. A vida nos mostra que a vitória não está só no troféu, mas na forma como somos abraçados pelo público. Esse afeto todo foi, sem dúvida, a maior conquista da minha participação", finaliza a apresentadora Catia Fonseca.

Leia também: Cátia Fonseca se despede do Dança dos Famosos após eliminação: 'Nunca imaginei'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA APRESENTADORA CATIA FONSECA NAS REDES SOCIAIS:

Felipe França

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

dança dos famososapresentadoraCatia Fonseca

Leia também

Bastidores

César Tralli e Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução / Instagram

Ticiane Pinheiro fala pela primeira vez sobre possibilidade de mudar de cidade

INTERNACIONAL

Lidi Lisboa tem mais de 20 anos de carreira - Foto: Divulgação @tripicnyc

Lidi Lisboa ultrapassa fronteiras: 'É como se a arte me abraçasse de volta'

Bastidores

Ticiane Pinheiro - Foto: AgNews

Saída de Ticiane Pinheiro da Record é vista como natural, diz colunista

Bastidores

Alice Wegmann no Lady Night - Foto: Reprodução / Multishow

Alice Wegmann reage ao ser questionada sobre odor de Cauã Reymond: ‘Tem cecê?’

Jornalismo

William Bonner - Foto: Reprodução / TV Globo

Relembre como foi a estreia de William Bonner no Jornal Nacional

Novidade

Roberto Justus - Foto: Brazil News

Roberto Justus faz comentário após promoção de César Tralli na Globo

Últimas notícias

Catia Fonseca aponta que o maior prêmio é conseguir inspirar tantas mulheres com sua trajetóriaCatia Fonseca revela sobre Dança dos Famosos: 'Isso para mim é o maior prêmio'
Jojo TodynhoMédica faz alerta sobre doença crônica descartada por exames de Jojo Todynho: 'Vai além da estética'
Ana Paula Siebert e Roberto JustusAna Paula Siebert revela como será sua nova mansão: ‘Moderna'
César Tralli e Ticiane PinheiroCésar Tralli recebe surpresa especial de Ticiane Pinheiro: 'Não poderia deixar'
Allan Souza Lima é visto na praia acompanhadoAllan Souza Lima toma café da manhã acompanhado na praia; veja
Adriane Galisteu destaca a importância de manter os cabelos sempre hidratadosAdriane Galisteu: 6 dicas e segredos da apresentadora para cuidar dos cabelos
Lucy Ramos enfrenta perda de cabelos; tricologista explica o motivoLucy Ramos perde cabelos após gravidez e especialista alerta: 'Não há como evitar'
Larissa BocchinoLarissa Bocchino desabafa sobre procedimentos estéticos: 'Há uma pressão'
Catia Fonseca manda recado para Luciano HuckCatia Fonseca manda recado para Luciano Huck: 'Desejo'
Nicolas Prattes e Ana Paula Arósio em Terra NostraFilho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra virou ator consagrado e se casou com famosa
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade