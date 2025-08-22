CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. ‘Chef de Alto Nível’: saiba quais prêmios o vencedor ganhou no reality show
TV / Reality show

‘Chef de Alto Nível’: saiba quais prêmios o vencedor ganhou no reality show

Na noite desta quinta-feira, 21, o reality show 'Chef de Alto Nível' chegou ao fim, consagrando Luiz Lira como campeão. Veja o que ele ganhou

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 22/08/2025, às 09h56

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Luiz Lira e Ana Maria Braga
Luiz Lira e Ana Maria Braga - Foto: Reprodução/Globo

Na noite desta quinta-feira, 21, o reality show 'Chef de Alto Nível' chegou ao fim, consagrando Luiz Lira como campeão após superar Arika Lessa e Allan Mamede na grande final. A transmissão ao vivo contou com todos os 24 participantes e com a apresentadoraAna Maria Braga.Com isso, que tal saber mais sobre os prêmios que o vencedor levou para casa?

Além de levar para casa R$ 500 mil, Lira conquistou uma mentoria exclusiva com três chefs: Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda. Como parte de seu prêmio, ele também ganhará uma viagem aos Estados Unidos para conhecer a sede do Outback, além de uma imersão pelas cozinhas da rede no Brasil. Além do título de Chef de Alto Nível.

A grande final

A final de Chef de Alto Nível foi marcada por uma prova dividida em três etapas, com cada uma acontecendo em uma cozinha diferente. A primeira fase aconteceu no "porão", onde Jefferson Rueda ofereceu sua mentoria, seguida pela etapa intermediária, com Renata Vanzetto, e, por fim, a fase final, no "topo", com Alex Atala.

"Vocês vão ter 90 minutos para entregar um menu completo. Cada um vai ter um cronômetro marcando o seu tempo. Quando terminar o prato, deixa na bancada, aperta o botão vermelho, e o cronômetro será pausado. Ele só volta a contar o tempo quando você voltar a trabalhar na próxima cozinha", explicou Ana Maria Braga.

Os votos dos mentores, que foram mantidos sob sigilo, foram revelados ao público na noite da grande final e a apresentadora revelou o grande vencedor. "Chega de suspense, pelo amor de Deus. Por decisão dos chefs, quem vence a temporada e ganha o título de Chef de Alto Nível é Lira", anunciou a apresentadora. 

“É uma mistura intensa de emoções. Primeiro vem a gratidão por todo o caminho percorrido até aqui, cada sacrifício, cada hora de treino, cada erro transformado em aprendizado. Depois, a sensação de dever cumprido, de que todo o esforço valeu a pena”, celebrou Lira.

"Na minha cabeça passa um turbilhão: lembro das minhas raízes, de quem me inspirou a cozinhar, das cozinhas que já vivi pelo mundo e de como cada experiência me trouxe até esse momento", afirmou em seguida.

Segunda temporada

A noite também foi marcada pela confirmação de uma segunda temporada de Chef de Alto Nível, que já está com inscrições abertas. A apresentadora Ana Maria Braga anunciou que o programa voltará em 2026. "A resposta é sim. Em 2026, nós faremos a segunda temporada do nosso delicioso Chef de Alto Nível", disse a comunicadora.

Chef de Alto Nível é a versão brasileira do Next Level Chef, sucesso nos Estados Unidos e na Europa. A versão original é comandada por Gordon Ramsay, chef de renome mundial, conhecido por apresentar outros reality shows culinários, como Pesadelo na Cozinha e Hell's Kitchen. No Next Level Chef, os jurados e apresentadores selecionam chefs talentosos para desafiá-los em testes culinários, com o objetivo de encontrar a nova estrela da gastronomia.

Leia também: Chef de Alto Nível: saiba como se inscrever no novo reality de Ana Maria Braga

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Chef de Alto Nível

Leia também

20 ANOS DO HOJE EM DIA

Ticiane Pinheiro revelou mais detalhes do início de sua trajetória no Hoje em Dia - Reprodução/Record/Edu Moraes

Ticiane Pinheiro relembra situação inusitada ao vivo na Record: 'Comi até arroz de pequi com eles'

20 ANOS DE HOJE EM DIA

O apresentador Celso Zucatelli - Foto: Reprodução/Instagram @zucatelli

Celso Zucatelli revela hábitos para manter a leveza: 'Sou um cara de fé'

TV

Rodrigo Bocardi - Foto: Reprodução / Instagram

Após sair da Globo, Rodrigo Bocardi já tem novo trabalho. Saiba qual

Vish!

Carine Ludvic e Henrique Fogaça - Foto: Reprodução / Instagram

Esposa de Henrique Fogaça faz post enigmático após boatos com Paola Carosella

Pesquisa

Maju Coutinho e Poliana Abritta - Foto: Globo/Estevam Avellar

Quem é mais popular: Maju Coutinho ou Poliana Abritta?

Luto!

Grande Otelo Filho - Foto: Reprodução / Record TV

Ator Grande Otelo Filho morre aos 70 anos no Rio de Janeiro

Últimas notícias

Wanessa Camargo e Dado DolabellaWanessa Camargo e Dado Dolabella são vistos juntos 6 meses após fim do namoro
Fernanda RodriguesMédico alerta após diagnóstico de Fernanda Rodrigues: 'Costuma crescer de forma lenta'
NoneEmpreendedorismo e visão: Wilton Rufino lidera a WD Home Center
SorocabaSorocaba relembra luta contra o câncer: ‘Fiz a cirurgia’
Gracyanne Barbosa revela rotina intensa de treinos para perder pesoGracyanne Barbosa revela rotina intensa de treinos e médica alerta: 'É preciso cuidado'
Ticiane Pinheiro revelou mais detalhes do início de sua trajetória no Hoje em DiaTiciane Pinheiro relembra situação inusitada ao vivo na Record: 'Comi até arroz de pequi com eles'
Simony e a filha, Pyetra BenelliFilha de Simony faz aniversário de 19 anos e ganha homenagem especial da mãe
Graciele Lacerda surpreende Zezé Di CamargoZezé Di Camargo se emociona com surpresa especial de Graciele Lacerda
A atriz Deborah Secco'Prazer não é um luxo, é um direito', declara Deborah Secco
Luiz Lira e Ana Maria Braga‘Chef de Alto Nível’: saiba quais prêmios o vencedor ganhou no reality show
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade