‘Chef de Alto Nível’: saiba quais prêmios o vencedor ganhou no reality show

Na noite desta quinta-feira, 21, o reality show 'Chef de Alto Nível' chegou ao fim, consagrando Luiz Lira como campeão após superar Arika Lessa e Allan Mamede na grande final. A transmissão ao vivo contou com todos os 24 participantes e com a apresentadoraAna Maria Braga.Com isso, que tal saber mais sobre os prêmios que o vencedor levou para casa?

Além de levar para casa R$ 500 mil, Lira conquistou uma mentoria exclusiva com três chefs: Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda. Como parte de seu prêmio, ele também ganhará uma viagem aos Estados Unidos para conhecer a sede do Outback, além de uma imersão pelas cozinhas da rede no Brasil. Além do título de Chef de Alto Nível.

A grande final

A final de Chef de Alto Nível foi marcada por uma prova dividida em três etapas, com cada uma acontecendo em uma cozinha diferente. A primeira fase aconteceu no "porão", onde Jefferson Rueda ofereceu sua mentoria, seguida pela etapa intermediária, com Renata Vanzetto, e, por fim, a fase final, no "topo", com Alex Atala.

"Vocês vão ter 90 minutos para entregar um menu completo. Cada um vai ter um cronômetro marcando o seu tempo. Quando terminar o prato, deixa na bancada, aperta o botão vermelho, e o cronômetro será pausado. Ele só volta a contar o tempo quando você voltar a trabalhar na próxima cozinha", explicou Ana Maria Braga.

Os votos dos mentores, que foram mantidos sob sigilo, foram revelados ao público na noite da grande final e a apresentadora revelou o grande vencedor. "Chega de suspense, pelo amor de Deus. Por decisão dos chefs, quem vence a temporada e ganha o título de Chef de Alto Nível é Lira", anunciou a apresentadora.

“É uma mistura intensa de emoções. Primeiro vem a gratidão por todo o caminho percorrido até aqui, cada sacrifício, cada hora de treino, cada erro transformado em aprendizado. Depois, a sensação de dever cumprido, de que todo o esforço valeu a pena”, celebrou Lira.

"Na minha cabeça passa um turbilhão: lembro das minhas raízes, de quem me inspirou a cozinhar, das cozinhas que já vivi pelo mundo e de como cada experiência me trouxe até esse momento", afirmou em seguida.

Lira: "Tô muito feliz. Se a gente tentar, a gente consegue! Eu consegui mostrar a cozinha do Lira" 👏 #ChefDeAltoNívelpic.twitter.com/IRg2EHIXIB — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 22, 2025

Segunda temporada

A noite também foi marcada pela confirmação de uma segunda temporada de Chef de Alto Nível, que já está com inscrições abertas. A apresentadora Ana Maria Braga anunciou que o programa voltará em 2026. "A resposta é sim. Em 2026, nós faremos a segunda temporada do nosso delicioso Chef de Alto Nível", disse a comunicadora.

Chef de Alto Nível é a versão brasileira do Next Level Chef, sucesso nos Estados Unidos e na Europa. A versão original é comandada por Gordon Ramsay, chef de renome mundial, conhecido por apresentar outros reality shows culinários, como Pesadelo na Cozinha e Hell's Kitchen. No Next Level Chef, os jurados e apresentadores selecionam chefs talentosos para desafiá-los em testes culinários, com o objetivo de encontrar a nova estrela da gastronomia.

