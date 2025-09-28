Celso Portiolli fica decepcionado com filhos de famosos no Domingo Legal

Filha de Celso Portiolli e filhos de famosos não respondem pergunta fácil no Passa ou Repassa, do Domingo Legal, e deixam o apresentador decepcionado

O apresentador Celso Portiolli ficou decepcionado com uma atitude dos filhos de famosos no quadro Passa ou Repassa, do Domingo Legal. Ele recebeu no palco um time formado pela própria filha, Laura, por João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, e por Mayara Mattar, filha do apresentador Luis Ricardo.

No jogo de perguntas e respostas, os jovens herdeiros decepcionaram o apresentador ao se recusarem a responder uma pergunta de nível fácil. Eles receberam a seguinte pergunta: “No Distrito Federal, em que cidade fica a Praça dos Três Poderes?”.

Após fazer a pergunta, Portiolli torceu pelo time de herdeiros: “Eu quero ver se a escola que eu paguei funcionou!”. No entanto, os jovens decidiram passar a pergunta para o outro time, o que é uma demonstração de que não sabiam a resposta.

Com a atitude deles de passarem a pergunta, o apresentador ficou em choque e disparou: “ Não, não, não! Jogamos dinheiro fora! Eu, Gugu e Luis Ricardo jogamos dinheiro fora! ”. Mayara tentou se justificar: “Saímos da escola faz tempo, Celso”. E João acrescentou: “Celso, eu morei nos Estados Unidos por 10 anos, não tem como você mandar essas perguntas para a gente”. No entanto, o comunicador seguiu decepcionado. “Não é possível. É a terceira pergunta fácil que vocês passam. Impressionante”, afirmou.

Na sequência, o outro time, formado por Léo Picon, Diana Oliveira e Gaby Cabrini, acertou a resposta da pergunta, que era Brasília.

Os três filhos de Celso Portiolli

O apresentador Celso Portiolli tem uma família grande! Ele é casado com Suzana Marchi e teve 3 filhos: Laura, de 25 anos, Pedro, de 22 anos, e Luana, de 18 anos. Hoje em dia, Laura é podcaster e Pedro é DJ.

A família é discreta e vive longe dos holofotes. Mas os herdeiros já fizeram algumas aparições públicas com o pai em eventos e também no programa dele no SBT.

