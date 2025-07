Carolina Ferraz revela trauma com chip da beleza: 'Experiência infeliz'

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz decidiu dar detalhes sobre sua experiência com o chamado 'chip da beleza', um implante hormonal

Carolina Ferraz, de 57 anos, decidiu expor sua experiência ao usar o chip da beleza para reposição hormonal em meio à menopausa. Durante sua participação no podcast MenoTalks, das jornalistas Silvia Ruiz e Mariliz Pereira Jorge, a atriz e apresentadora confessou que não lidou bem com o implante hormonal.

"Colocou aquele chip da beleza, me entupiu de testosterona. Eu entrava no Uber e falava: 'Hmm, bonitinho'. Falei: 'Isso não está bom'. Passa a pessoa e você fala: 'Hmmm'. Não sou eu, não está bom para mim. Você tem que ficar com o negócio seis meses, fiquei meio traumatizada", relatou a artista.

"E eu perdi a janela de fazer a reposição no momento certo para não ter perda óssea, tanta perda de massa magra. Estou agora retomando a reposição, já aconteceu o estrago, que acabou acontecendo porque não fiz a reposição, deixa eu cuidar daqui para frente. Sou super a favor da reposição. É porque tive uma experiência muito infeliz", completou.

Após ouvir a experiência de Carolina Ferraz, Silvia Ruiz apontou que a reposição feita na apresentadora teria sido incorreta. "Você não coloca um chip de gestrinona, testosterona numa mulher. Inclusive, a Anvisa tentou proibir, colocou uma legislação que exige muito mais cuidado para o médico poder prescrever. Não é disso que a gente está sentindo falta, é de estrogênio, o hormônio da mulher", disse ela.

Carolina Ferraz rebate críticas sobre sua aparência

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz usou as redes sociais para comentar a respeito da série de críticas voltadas a sua aparência após publicar um vídeo mostrando sua rotina de cuidados com a pele. Em uma nova postagem, a comunicadora deixou um recado direto e reto aos internautas que passaram a atacá-la com comentários etaristas.

Dentre algumas mensagens recebidas por Carolina, um seguidor apontou: "Ela era linda, infelizmente o tempo passa pra todos". A apresentadora, por sua vez, fez questão de rebater. "Eu sou uma mulher madura, tenho 57 anos, tenho quase 60 anos. Eu tô aqui sem filtro, vida real, completamente despretensiosa […] Vocês podem dizer o que quiserem, eu me acho linda, acho minha pele maravilhosa", declarou a apresentadora do 'Domingo Espetacular', da Record TV. Veja o comentário completo!

