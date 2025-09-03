CARAS Brasil
  2. Campeã do MasterChef: Saiba o que Daniela vai fazer com o prêmio
TV / Vencedora

Campeã do MasterChef: Saiba o que Daniela vai fazer com o prêmio

Campeã do MasterChef Brasil, Daniela revela o que vai fazer com o dinheiro do prêmio, que é de R$ 500 mil

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 07h57

Daniela, campeã do MasterChef Brasil
Daniela, campeã do MasterChef Brasil - Foto: Melissa Haidar/Band

A grande final do MasterChef Brasil 2025 aconteceu na noite de terça-feira, 2, e entregou o prêmio de campeã para Daniela. Ela disputou a final contra Felipe B. e teve que preparar um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa. Depois do anúncio da vitória, ela já revelou o que vai fazer com o prêmio.

Nesta temporada, o MasterChef presenteou a campeã com R$ 500 mil, um conjunto premium de panelas, uma cozinha completa e um curso de gastronomia. Com isso, Daniela anunciou que pretende investir o dinheiro para abrir seu restaurante.

Certamente vou fazer algum tipo de investimento e me preparar para realizar o meu sonho, que é ter o meu restaurante. Eu vou esperar o momento adequado para isso acontecer”, disse ela à Band, e completou: “O meu restaurante vai ter muita massa, vai ter frutos-do-mar, vai ter carne, vai ter toque de Brasil e vai ter muita sobremesa boa”.

Então, ela ainda refletiu sobre os aprendizados ao longo da temporada. “O programa foi muito importante para superar algumas dificuldades minhas. Coisas que eu achava que não ia conseguir fazer ou que eu não ia conseguir mudar minha maneira de agir, e eu fui conseguindo vencer esses obstáculos. Eu absorvi cada crítica dos chefs, tentando melhorar, tentando adaptar minha forma de cozinhar. Eu saio daqui muito mais pronta para o aprendizado profissional e uma carreira como cozinheira”, afirmou.

O menu de Daniela na final

Para a noite da grande final, Daniela preparou um menu de 3 passos. A entrada teve ostras com molho de moqueca e sulfato de mandioca. O pranto principal foi sofiatelli de camarão, palmito e shimeji rosa com molho cardinal e camarão salteado. Por fim, a sobremesa foi mousse de Cambuci com gelo de Cambuci e pimenta, biscoito de araruta e supremo de tangerina com chocolate.

Daniela, campeã do MasterChef Brasil - Foto: Melissa Haidar/Band
Daniela, campeã do MasterChef Brasil - Foto: Melissa Haidar/Band
Daniela, campeã do MasterChef Brasil - Foto: Melissa Haidar/Band
Daniela, campeã do MasterChef Brasil - Foto: Melissa Haidar/Band
Daniela, campeã do MasterChef Brasil - Foto: Melissa Haidar/Band
Daniela, campeã do MasterChef Brasil - Foto: Melissa Haidar/Band

