Caio Blat se emociona ao falar de Preta Gil: 'Ela revolucionou o país'

Em entrevista para o 'Companhia Certa', da RedeTV, Caio Blat se emociona ao falar de Preta Gil e relembra romance que marcou os anos 2000

O ator Caio Blat, de 45 anos, se emocionou ao recordar a cantora Preta Gil durante entrevista a Ronnie Von no programa Companhia Certa, da RedeTV!. O bate-papo vai ao ar na madrugada deste sábado, 16, para domingo, 17, à 0h30.

Na conversa, o artista relembrou o relacionamento que manteve com a cantora no início dos anos 2000 e destacou a amizade que permaneceu mesmo após o término. “Foi uma perda muito grande e triste. Ela é uma das pessoas mais especiais que passaram pela minha vida, absolutamente iluminada”, disse.

Em seguida, completou: “A Preta transmitiu uma mensagem de autoestima e confiança, revolucionária para milhares de pessoas que não se sentiam boas o suficiente. Ela revolucionou o país”.

Mesmo com o término, Caio e Preta mantiveram uma amizade sólida de mais de 20 anos. Em certa ocasião ela chegou a dizer nas redes sociais: “Normalizem ser amiga de ex-namorado. Caio é meu amigo há mais de 20 anos, namoramos um ano e somos bests. Ele é um amor… a gente se ama”.

Em uma homenagem recente, logo após o falecimento de Preta em julho de 2025, Blat publicou: “Nossa Pretinha de volta ao Sol… toda a gratidão por ter vivido ao seu lado, por ter recebido sua luz nesse caminho”.

Entrevista aborda carreira e projetos recentes

Atualmente, o ator está em cartaz com a peça Memórias do Vinho e, recentemente, participou de Beleza Fatal, interpretando o Dr. Benjamim Argento e atuando também como diretor-assistente. O projeto, segundo ele, representou um marco no audiovisual brasileiro, por levar uma novela diretamente ao streaming.

“Foi uma alegria e excitação enorme, todos ali tinham décadas de experiência na TV Globo e estamos indo pela primeira vez fazer uma novela no streaming, abrindo um novo mercado no audiovisual, todos nós muito confiantes e foi um sucesso”, disse.

Durante a entrevista, o paulistano também falou sobre seu estilo de vida, afirmando que prefere manter hábitos simples e proximidade com o público. “Faço questão de ter uma vida normal, de frequentar qualquer lugar. Acho que a gente precisa sempre quebrar essa barreira, essa distância entre o público, não acredito nisso e me sinto lisonjeado quando alguém quer tirar uma foto”.

A primeira parte da entrevista com Caio Blat será exibida no Companhia Certa de sábado (16) para domingo (17), e a segunda parte irá ao ar na segunda-feira (18), à 0h, na RedeTV!.

Leia também: Gominho decide homenagear Preta Gil em nova casa. Saiba como