Em entrevista ao Lady Night, a atriz Bruna Marquezine contou que não pretende voltar a fazer novelas; entenda o real motivo

Antes de se consolidar como um dos nomes mais disputados do audiovisual brasileiro, Bruna Marquezine construiu uma carreira marcada por personagens icônicos nas novelas da Globo. Hoje, no entanto, os noveleiros que aguardam seu retorno terão de esperar mais.

Em entrevista recente ao Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, a atriz afirmou que não pretende voltar ao formato. “Hoje não”, respondeu Bruna ao ser questionada durante o quadro do detector de mentiras. “Num futuro próximo [também] não. O futuro é uma coisa incerta”, brincou. A fala confirma uma mudança de rumo na carreira da atriz, que desde 2020 vem priorizando produções no cinema e no streaming.

De Mulheres Apaixonadas a Hollywood

Bruna estreou na televisão aos sete anos, em Mulheres Apaixonadas (2003), e rapidamente conquistou o público. Ao longo da carreira na Globo, fez parte de grandes produções como Cobras& Lagartos (2006), Salve Jorge (2012) e ILove Paraisópolis (2015). Seu último papel foi como a vilã Catarina em Deus Salveo Rei (2018), ao lado de Marina Ruy Barbosa. Após a novela, a atriz decidiu encerrar sua trajetória na emissora.

Em entrevistas anteriores, Bruna revelou que buscava novos desafios: “Eu já estava questionando a minha paixão pelo meu ofício. Eu quero um papel que nem minha mãe me reconheça”. Atualmente, a atriz é protagonista da série Amor da Minha Vida, produção nacional mais assistida do Disney+, que terá segunda temporada em 2026, e na qual também é diretora de alguns episódios.

Bruna também interpretou Jenny Kord, o par romântico do herói no filme Besouro Azul, da DC, e se prepara para estrear o longa Velhos Bandidos, ao lado de Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos e Vladimir Brichta, com lançamento previsto para 9 de outubro de 2025.

Bruna Marquezine segue expandindo sua carreira internacional, mas deixa claro: o retorno às novelas ainda está distante.

