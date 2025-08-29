Álvaro Xaro fala sobre desafios de participar do Dança dos Famosos

Influenciador Álvaro Xaro comenta sobre bastidores, amizades e aprendizados na atração do Domingão com Huck: "Não é todo dia que você vira um global"
Participar do Dança dos Famosos tem sido um divisor de águas na vida de Álvaro Xaro. O influenciador digital alagoano, de 26 anos, está descobrindo novas habilidades e aprendizados no quadro do Domingão com Huck, da TV Globo.
Em entrevista ao Portal LeoDias, revelou como tem encarado a experiência: “É um momento que estou vivendo bem diferente de tudo. Afinal, não é todo dia que você vira um global, né? Estou conseguindo me superar a cada dia, tenho apoio dos amigos, fazendo novas amizades.”
A convivência com os outros participantes também se tornou um dos pontos altos da competição. Álvaro destacou o clima de união e companheirismo nos bastidores, citando nomes como Wanessa Camargo e Lucas Leto.
“Ah, eu amo demais! Tento mostrar tudo dos bastidores e da nossa convivência. Estamos todos aqui nos empenhando para entregar o melhor no palco e trocando bastante apoio. Tenho certeza que isso não será só uma fase, são amizades que vão se construindo.”
Álvaro começou a chamar atenção do público em 2017, com o vídeo viral. Desde então, transformou seu humor espontâneo em um conteúdo que atrai mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e 7 milhões no TikTok. Ele afirma que essa autenticidade segue sendo seu diferencial, mesmo agora, enfrentando os desafios do palco global.
O influenciador ainda adiantou que pensa em se aventurar na atuação e outros formatos. “Gosto de me desafiar e não me restrinjo. Eu super toparia tentar algo na área de atuação. Só faço questão de preservar minha essência, isso é imprescindível para mim e não quero perder de jeito nenhum”, destacou.
Com a exposição no programa, Álvaro vê a oportunidade de ampliar horizontes e levar sua autenticidade para novos públicos, vivendo um dos momentos mais marcantes de sua carreira.
