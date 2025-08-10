Álvaro Xaro revela maior desafio no Dança dos Famosos e faz promessa para o funk: 'Ansioso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Álvaro Xaro conta bastidores do Dança dos Famosos e faz promessa para a fase funk

Com sorriso fácil e o entusiasmo de quem encara cada desafio como uma nova chance de se reinventar, Álvaro Xaro (26) vive dias de intensa preparação para a Dança dos Famosos. Ao lado de Wanessa Camargo (42), Lucas Leto (26) e Tereza Seiblitz (61), o artista, que está no Grupo D, mergulha no universo da dança com dedicação total, equilibrando ensaios puxados e a expectativa de surpreender o público a cada apresentação.

"Está cansativo, mas está muito, muito gostoso, com aquele clima de competição de colégio, sabe? De gincana. E eu amo! Eu amava participar das gincanas de colégio, de terceirão, de tudo. Tanto que eu fazia parte da comissão. Então, sim, está cansativo, porque é uma coisa nova, né? Mas já, já o corpo acostuma e eu estou muito feliz", afirma o influenciador digital em entrevista à CARAS Brasil.

Neste domingo, 10, Dia dos Pais, a competição dá o seu pontapé inicial com a fase de grupos. Cada equipe vai se apresentar, ser avaliada pelos jurados e somar pontos. Ao final desta etapa, os primeiros eliminados sairão do grupo que menos pontuar após algumas apresentações.

"Eu acho que a maior dificuldade da competição está sendo, meio que, pegar o jeito do ritmo da música. Por exemplo, no axé, você tem que mexer muito o corpo, tem que realmente se entregar ao ritmo, não é só fazer o passe. Você precisa entrar na alma da música. Acho que essa é a dificuldade, tanto que até veio um mestre de axé para ajudar a gente. E aí você precisa pegar mesmo o ritmo do axé, aquele calor gostoso de Salvador, por exemplo, desse primeiro ritmo. Está sendo uma dificuldade, mas a gente vai se adaptando", confessa.

Apesar de citar o axé como exemplo de ritmo difícil, Xaro reconhece sua ansiedade para a fase do funk. O gênero musical, popularizado internacionalmente por Anitta, é um dos favoritos do participante. Ele admite que já imagina a energia contagiante das coreografias e sonha em levar o público para a pista junto com ele.

"Tô muito ansioso pro funk, porque é uma coisa que eu faço em casa o dia inteiro. Eu volto com o funk da maior baixaria possível e fico dançando o dia todo. Então, tô muito, muito ansioso pra esse ritmo. Espero estar aqui, entrar na competição pra dançar e meter um quadradinho ao vivo."

Antes mesmo de subir ao palco, Álvaro Xaro já recebeu uma verdadeira rede de apoio de amigos que passaram pelo Dança dos Famosos. Entre recados carinhosos e palavras de incentivo, o artista conta que cada gesto tem reforçado sua empolgação para o desafio.

"Eu nem busquei conselho, mas chegou até a minha TatI [Machado] e veio falar comigo o Daniel, o Juliano [Floss]… mais quem, meu Deus? A Lexa! Veio um monte de amigos que já participaram do Dança e eu fiquei muito feliz por terem esse carinho comigo. Falaram que é muito gostoso e que vai ser uma experiência inesquecível, e realmente já está sendo', finaliza.