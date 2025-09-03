Alice Wegmann reage ao ser questionada sobre odor de Cauã Reymond: ‘Tem cecê?’

No programa Lady Night, do Multishow, Alice Wegmann tem reação inesperada ao ser questionada sobre o odor de Cauã Reymond após polêmica

A atriz Alice Wegmann teve uma reação inesperada ao ser questionada sobre o odor do ator Cauã Reymond. O assunto veio à tona na participação dela no programa Lady Night, do Multishow.

Sem pensar duas vezes, a apresentadora Tata Werneck quis testar a atriz sobre o assunto polêmico durante o quadro do polígrafo para ver se ela iria falar a verdade ou não. A estrela quis saber se o ator tem ‘cecê' ou não, já que, no início das gravações de Vale Tudo, surgiram boatos de que ele não estaria usando desodorante.

“Alice, o Cauã Reymond tem cecê?”, perguntou Tata. E Alice caiu na risada. Ela ainda conseguiu retrucar: “Tu já contracenou com ele muito mais que eu, Tata”. Então, a apresentadora brincou: “Mas ele estava de sunga, meu amor, até eu chegar no cecê eu já tinha…”.

Alice entrou na brincadeira e disse: “Então tu sentiu outros odores né?”. E Tata respondeu: “Ah sim, na virilha tem bastante… brincadeira”.

Relembre a tensão entre Cauã Reymond e Bella Campos nos bastidores de 'Vale Tudo'

O remake de Vale Tudo (2025), uma das novelas mais aguardadas do ano, não demorou a se tornar um dos principais assuntos nas rodas de conversa e nas redes sociais. Mas não apenas por sua trama envolvente e pela atuação de grandes nomes como Taís Araújo e Débora Bloch. Nos bastidores, a polêmica tomou conta: um atrito entre os protagonistas Cauã Reymond e Bella Campos. O desentendimento entre o ator, que vive o ambicioso César Ribeiro, e a atriz, que interpreta a vilã Maria de Fátima, gerou um burburinho intenso e levantou uma série de especulações sobre o clima nas gravações.

Tudo começou com rumores veiculados pela imprensa, que apontavam para uma suposta insatisfação de Cauã Reymond com a atuação de Bella Campos. As informações, divulgadas por veículos como a revista Veja e o site NaTelinha, indicavam que Cauã teria levado suas críticas diretamente à direção da novela. Esse fato teria chegado aos ouvidos de Bella, que não hesitou em confrontar o colega.

O Confronto e o "Dedo em Riste"

O ponto de ebulição da polêmica teria sido uma discussão acalorada no estacionamento dos Estúdios Globo. Segundo relatos de testemunhas ouvidas por fontes da imprensa, Bella Campos teria abordado Cauã Reymond com um "dedo em riste" para tirar satisfações sobre os comentários. O bate-boca, que gerou um clima pesado, teria sido rapidamente contido pela equipe de produção.

Apesar de a situação ter sido resolvida ali mesmo com um abraço entre os dois, a tensão persistiu. O caso se espalhou rapidamente e a própria direção da Globo teria intercedido, promovendo uma reunião com os atores para acalmar os ânimos. O medo era que o conflito atrapalhasse o ritmo de gravação de uma das produções mais importantes do ano. A partir de então, a equipe teria passado a fazer malabarismos para evitar que os dois ficassem no mesmo ambiente, exceto para as cenas obrigatórias.

Rumores e "Indiretas" de Famosos

A polêmica ganhou ainda mais força com a enxurrada de rumores e "indiretas" nas redes sociais. Uma das mais curiosas foi a suposta reclamação de Bella Campos sobre o hálito e o suor de Cauã Reymond. Segundo o site Notícias da TV, a atriz teria dito que o colega estava com "mau cheiro".

Outro ponto que chamou a atenção foi a reação de ex-namoradas e colegas de elenco de Cauã. Em meio à crise, nomes como Mariana Goldfarb e Grazi Massafera, ex-esposas do ator, fizeram publicações que foram interpretadas pelo público como indiretas a ele. Mariana, por exemplo, escreveu: "Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo... está vindo à tona. Ninguém quis escutar, agora vou assistir de camarote". Alice Wegmann, que também faz parte do elenco de Vale Tudo, postou um story ao lado de Bella Campos, reforçando o apoio à colega.

Versões Conflitantes

Em meio ao turbilhão, as versões sobre os bastidores da novela se dividem. Enquanto veículos como o portal Leo Dias e a revista Veja noticiam os atritos, um figurante da novela, em entrevista ao site Terra, saiu em defesa de Cauã. Ele elogiou a educação do ator, afirmando que ele cumprimenta a todos, incluindo os funcionários da limpeza, e que nunca presenciou uma discussão entre os protagonistas. Em contrapartida, o mesmo figurante criticou Bella, alegando que ela não costuma cumprimentar a equipe.

Por sua vez, a Globo, através de sua assessoria, negou os rumores, afirmando que as informações "não procedem". Cauã Reymond também se pronunciou, negando qualquer desentendimento. "Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação. E hoje vai ser também. Graças a Deus está tudo bem", disse o ator em entrevista ao Portal Leo Dias. Bella Campos, por sua vez, manteve o silêncio sobre o assunto.

Apesar das negativas, a imprensa continua repercutindo os desentendimentos. O site NaTelinha chegou a informar que a direção da novela optou por adiar uma cena de sexo entre os personagens de Cauã e Bella, para evitar que o clima pesado atrapalhasse a gravação. O desentendimento com Bella Campos não seria o único de Cauã nos bastidores de Vale Tudo. O ator também teria tido um atrito com o colega de elenco Humberto Carrão, por conta do hábito de Carrão de encostar nas pessoas ao conversar.

