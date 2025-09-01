Alexandre Nero compartilha fotos raras da família; confira

Ator Alexandre Nero, de Vale Tudo, publicou raros registros pessoais ao lado dos filhos, da esposa, de amigos e em compromissos profissionais

O ator Alexandre Nero, de 55 anos, surpreendeu os fãs ao adotar uma postura mais aberta sobre sua vida pessoal no último mês. Conhecido por sua discrição, ele publicou nesta segunda-feira, 1º, um carrossel no Instagram com 15 fotos que mostram momentos particulares ao lado dos filhos, Noá, de 8 anos, e Inã, de 5.

Nas imagens, o artista aparece tomando café da manhã, jantando com as crianças e registrando encontros com a esposa, Karen Brusttolin, além de bastidores de compromissos profissionais. Ao legendar a publicação, Nero escreveu de forma bem-humorada: “Foi agosto do cliente”.

Os comentários elogiaram o lado mais "blogueiro" do ator e celebraram sua postura como pai. “Família linda! Quanto amor coube em um só mês, hein? Você merece”, escreveu um internauta. Outro completou: “É muito bom ver esse seu lado família”. A publicação foi recebida com carinho e reforçou a relação próxima entre o artista e seu público.

Presença rara em evento com elenco de Vale Tudo

No último domingo, 31, Alexandre Nero também marcou presença no aniversário do ator Humberto Carrão, com quem contracena no remake de Vale Tudo. O evento, que aconteceu no centro do Rio de Janeiro, reuniu parte do elenco da novela das nove e contou com nomes como Paolla Oliveira, Diogo Nogueira, Carolina Dieckmann, Claudia Abreu, Débora Bloch, Malu Galli e Taís Araújo.

Nero apareceu ao lado da esposa, com quem é casado desde 2015, em uma rara aparição pública. O reencontro do elenco fortaleceu as expectativas para o final da novela e mostrou a sintonia entre os atores dentro e fora das telas.

Com a combinação de registros pessoais e bastidores profissionais, Alexandre Nero segue equilibrando privacidade e conexão com o público. As recentes interações reforçam uma fase mais aberta e próxima do ator, que passa a compartilhar momentos de afeto e cumplicidade com a família.

