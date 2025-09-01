Alexandre Nero compartilha fotos raras da família; confira

Ator Alexandre Nero, de Vale Tudo, publicou raros registros pessoais ao lado dos filhos, da esposa, de amigos e em compromissos profissionais
O ator Alexandre Nero, de 55 anos, surpreendeu os fãs ao adotar uma postura mais aberta sobre sua vida pessoal no último mês. Conhecido por sua discrição, ele publicou nesta segunda-feira, 1º, um carrossel no Instagram com 15 fotos que mostram momentos particulares ao lado dos filhos, Noá, de 8 anos, e Inã, de 5.
Nas imagens, o artista aparece tomando café da manhã, jantando com as crianças e registrando encontros com a esposa, Karen Brusttolin, além de bastidores de compromissos profissionais. Ao legendar a publicação, Nero escreveu de forma bem-humorada: “Foi agosto do cliente”.
Os comentários elogiaram o lado mais "blogueiro" do ator e celebraram sua postura como pai. “Família linda! Quanto amor coube em um só mês, hein? Você merece”, escreveu um internauta. Outro completou: “É muito bom ver esse seu lado família”. A publicação foi recebida com carinho e reforçou a relação próxima entre o artista e seu público.
No último domingo, 31, Alexandre Nero também marcou presença no aniversário do ator Humberto Carrão, com quem contracena no remake de Vale Tudo. O evento, que aconteceu no centro do Rio de Janeiro, reuniu parte do elenco da novela das nove e contou com nomes como Paolla Oliveira, Diogo Nogueira, Carolina Dieckmann, Claudia Abreu, Débora Bloch, Malu Galli e Taís Araújo.
Nero apareceu ao lado da esposa, com quem é casado desde 2015, em uma rara aparição pública. O reencontro do elenco fortaleceu as expectativas para o final da novela e mostrou a sintonia entre os atores dentro e fora das telas.
Com a combinação de registros pessoais e bastidores profissionais, Alexandre Nero segue equilibrando privacidade e conexão com o público. As recentes interações reforçam uma fase mais aberta e próxima do ator, que passa a compartilhar momentos de afeto e cumplicidade com a família.
