Alanis Guillen confessa desafio na carreira com nova série: ‘Me deu vários medos’

Alanis Guillen é uma das protagonistas de Vermelho Sangue, nova série Globoplay. A atriz adianta sobre o projeto e revela transformação

Alanis Guillen (27) está ansiosa para a estreia de Vermelho Sangue, nova série Original Globoplay. A estreia será no dia 2 de outubro com seis episódios inéditos. Na trama, a atriz interpreta Flora. Durante entrevista coletiva, com a presença da CARAS Brasil, ela adianta sobre o projeto e relembra escalação.

A história de Vermelho Sangue mistura mistério, terror, fantasia e muito romance, a produção traz uma narrativa profundamente brasileira. Alanis Guillen interpreta a personagem Flora, que é vista como uma figura estranha pelos jovens de sua cidade, pois deseja ser e viver o extraordinário. A atriz confessa: “Quando eu recebi o texto também me veio o medo, falei: ‘Não sei fazer isso’. A Flora tem essa minha inquietação, essa coragem, é uma menina muito extrovertida e me deu vários medos”, diz.

União desde o começo

Alanis reforça que o elenco sempre foi muito unido e relembra um episódio com a autora Rosane Svartman: “Eu encontrei a Rosane na escada, a gente não se conhecia pessoalmente, a gente se abraçou e deu foi uma coisa tão boa! Deu um axé, acho que foi um sinal que algo ia acontecer”, revela.

A atriz celebra também a parceria com Leticia Vieira: “Eu entrei na sala com a Leticia, ela super me recebeu bem, foi um trabalho que já começou com uma energia boa”, declara.

Transformação completa

Gravada na Serra da Canastra, em Minas Gerais, Vermelho Sangue apresenta uma releitura contemporânea da lenda do lobisomem a partir de uma nova perspectiva. Alanis Guillen revela.

“O processo de caracterização da Flora foi muito interessante. A criação das personagens, cada detalhe. A minha personagem passa por transformações ali. Usei a peruca, cortei o cabelo imenso que eu estava, pintei, foi uma transformação esta série. Ela exigiu da gente estar super disponível para entrar neste universo fantástico”, finaliza a atriz.

‘Vermelho Sangue’ é uma série Original Globoplay e conta com 10 episódios. A obra estreia no dia 2 de outubro com seis episódios inéditos e no dia 9 os outros quatro desembarcam no streaming. Criada e escrita por Claudia Sardinha e Rosane Svartman, com direção artística de Patricia Pedrosa,

Leia mais: Alanis Guillen surge em novas fotos com a namorada e se declara

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ ALANIS GUILLEN NAS REDES SOCIAIS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por globoplay (@globoplay)