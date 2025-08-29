Letícia Vieira e Alanis Guillen estrelam Vermelho Sangue, nova série Original Globoplay

A série mistura terror, fantasia e romance em uma trama profundamente brasileira, com estreia marcada para outubro

A Globoplay está prestes a lançar uma nova série que promete conquistar o público com um enredo cheio de mistérios, criaturas fantásticas e um romance arrebatador. Vermelho Sangue, criada por Claudia Sardinha e Rosane Svartman, traz uma história que une fantasia, terror e uma dose de romance, ambientada na fictícia cidade de Guarambá, localizada no cerrado mineiro. A série, que estreia no dia 2 de outubro, tem como protagonistas Letícia Vieira e Alanis Guillen, que vivem Luna e Flora, duas jovens cujos destinos estão entrelaçados por força de forças misteriosas.

Uma narrativa fantástica e muito brasileira

Em Guarambá, cidade marcada pela presença do lobo-guará, criaturas como vampiros, lobisomens e a lobimoça dão vida à trama, criando um universo único e repleto de elementos sobrenaturais. A criação de uma lobimoça-guará foi um grande acerto da direção artística da série, liderada por Patricia Pedrosa, que afirma: “Rosane e Claudia foram muito felizes ao trazer uma lobimoça-guará para a dramaturgia. Essa ideia abriu caminho para a construção de uma narrativa brasileira, original, com ingredientes da nossa cultura e do nosso povo”.

A série traz um retrato inédito da mitologia brasileira, misturando elementos de fantasia com o cenário característico do cerrado, o que a torna uma produção bastante diferenciada dentro do universo do streaming brasileiro.

A história de Luna e Flora: uma conexão inesperada

A trama se concentra nas vidas de Luna, interpretada por Letícia Vieira, e Flora, vivida por Alanis Guillen, duas jovens com mundos aparentemente opostos. Enquanto Luna é a personagem movida por desejos de vingança e justiça, Flora se vê envolvida em dilemas existenciais que a conectam com o lado sobrenatural da cidade.

À medida que os caminhos das duas se cruzam, elas descobrem que seus destinos, embora pareçam distantes, estão profundamente interligados. O relacionamento entre as duas personagens é o ponto central da série, que vai além do romance, explorando os temas de amizade, lealdade e os limites entre o bem e o mal.

O elenco de Vermelho Sangue

Além de Letícia Vieira e Alanis Guillen, o elenco de Vermelho Sangue conta com nomes de peso como Laura Dutra, Pedro Alves, Rodrigo Lombardi, Heloísa Jorge, Bete Mendes, Fafá Rennó, Ana Clara, Flávio Souza e Rogeann Bibiano, entre outros. A direção de gênero fica por conta de José Luiz Villamarim, enquanto a produção é de Erika da Matta e Lucas Zardo.

A série traz uma combinação de atores consagrados e novos talentos, criando uma dinâmica envolvente e recheada de performances intensas e autênticas. A mistura de realismo mágico e o ambiente de fantasia promete encantar o público e trazer uma nova onda de produções brasileiras com temas sobrenaturais.

Com estreia marcada para 2 de outubro, Vermelho Sangue promete ser uma das grandes apostas do Globoplay para o mês.