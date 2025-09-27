Adriane Galisteu fala sobre maternidade e revela: ‘Não estou desistindo’

Adriane Galisteu (52) segue quebrando tabus e se consolidando como uma das figuras mais autênticas da TV. A apresentadora participou da temporada de inverno da CARAS, em Campos do Jordão, na serra paulista, acompanhada do marido, Alexandre Iódice (53) e do filho Vittorio (14).

Em entrevista à CARAS TV, Galisteu abriu o coração sobre a relação com o filho, a dinâmica familiar e até os planos para o futuro como mãe e avó.

‘Sempre quis uma família unida’

Logo no início da conversa, Galisteu foi questionada sobre a sintonia entre ela, o marido e o filho.

“Ah, não tenho dúvida. Demorei, viu? Demorei e acho que abalei. É verdade. Eu queria muito uma família, sempre quis. Mas sempre tive medo também, porque eu queria uma família unida, junta, com todos os defeitos que a gente tem. Não é fácil, óbvio que não, a rotina de ninguém é fácil. Mas temos que encontrar uma forma de viver bem em harmonia com a sua família, seja ela qual for”, contou.

A apresentadora ainda destacou os aprendizados ao lado do filho:

“Eu aprendo mais com o Vittorio do que ensino para ele. O menino tem 14 anos, é uma idade dificílima, mas eu diria que é mais difícil para os pais do que para eles. Nós já vivemos os 14 anos, só que em outra época, com outros valores. Hoje está tudo muito mais rápido. É louco ver isso acontecer. Gosto muito de estar perto do Vittorio e falo para ele: ‘Você pode ter tudo o que quiser, desde que eu esteja perto’. Isso inclui ele ir viajar para jogar futebol”, disse.

A primeira grande viagem de Vittorio

Durante a entrevista, Adriane falou sobre a viagem do filho com a escola para jogar futebol fora do Brasil.

“Eu queria ir, mas ainda bem que estou com o Alexandre. Se o Vittorio não tivesse o Alexandre, ele estava perdido. Porque eu ia dar aquela colada nele, ia ser um caos. O Alexandre falou que ele vai jogar bola na Escandinávia com a escola. Eu já falei: ‘Precisa ser na Escandinávia? Tem quadra no clube Pinheiros!’. Mas o Alexandre disse: ‘Eu fui nesse rolê quando tinha 14 anos, era muito legal, e o Vittorio vai'”, brincou.

Mesmo acostumada a vê-lo viajar em excursões escolares, a apresentadora revelou a ansiedade:

“Mas não por duas semanas e meia. Era tipo uma semaninha. E a escola proíbe celular. Eu falei: ‘Gente, com 14 anos tem que carregar o celular’. A gente recebe informações da escola todos os dias num grupo, mas com ele mesmo não fala. É muito difícil. Então eu falei: ‘Alê, vamos ficando mais perto?’. A gente vai ter que buscá-lo. E eu quero ver o jogo em algum momento”, contou.

‘Eu vou ser uma sogra maravilhosa’

Além do tema maternidade, Galisteu divertiu ao falar sobre o futuro papel de sogra e avó.

“Quer sim, vai ser legal. Vou trazer muito para perto, vai ser maravilhoso. Falo para ele: ‘Você pode casar, ter filho, mas deixa o meu neto aqui comigo um pouco. Vai lá curtir sua vida com a sua mulher, deixa os nenês tudo aqui’“, disse aos risos.

E completou: “Vittorio, se vai demorar para mim, acelera seu negócio! O Alexandre quer me matar. Ele fala: ‘Cala a boca, o que você está falando?’. Eu quero ser avó, quero ser mãe, quero ter um neném, é tão bom”.

‘Não estou desistindo de ser mãe’

Mesmo aos 52 anos, a apresentadora deixou claro que não desistiu da maternidade.

“Não estou desistindo. Estou achando que o Alexandre ficou todo derretido com o neném que a gente viu. Tem uma menina linda aqui, filha de um grande amigo meu, de um ano e sete meses. O Alexandre está babando na menina, e eu estou amando. Falo: ‘Olha, que coisa mais linda’“, revelou.

