Adriane Galisteu dá voz à sua história com Ayrton Senna em documentário: ‘Merece ser contada’

Para CARAS TV, Adriane Galisteu fala sobre documentário da HBO Max inspirado em seu livro de 1994, trazendo sua versão do relacionamento com Ayrton Senna

Adriane Galisteu (52) segue firme em seu propósito de dar voz à própria trajetória. A apresentadora marcou presença na temporada de inverno da revista CARAS, em Campos do Jordão, acompanhada do marido, Alexandre Iódice (53), e do filho, Vittorio (14). Em entrevista à CARAS TV, ela surpreendeu ao revelar detalhes de um novo projeto: o documentário sobre Ayrton Senna (1960-1994) pela HBO Max.

Um olhar inédito sobre Ayrton Senna

O anúncio foi feito durante o Rio2C, no Rio de Janeiro. Diferente da série da Netflix, a nova produção promete colocar em destaque a versão de Galisteu, baseada em seu livro autobiográfico lançado em 1994 pela Editora CARAS.

“Nós contamos no Rio2C, que é um evento maravilhoso que acontece no Rio de Janeiro, que vamos lançar um documentário contando uma história, que é a do meu livro, que a Caras conhece bem, contada lá em 94”, iniciou a apresentadora.

Em seguida, Adriane explicou por que decidiu retomar a narrativa:

“Chegou uma hora em que eu pedi para parar de editar o livro, porque não fazia mais sentido. Quem leu, leu. Quem não leu foi correr atrás dessas informações agora, 30 anos depois, e não tinha muita informação. O livro virou uma coisa super procurada”.

Ela admitiu que não planejava revisitar o tema, mas mudou de ideia ao sentir a cobrança do público:

“Eu não tinha a intenção de lançar esse documentário, mas percebi uma comoção e as pessoas querendo saber. Parei para pensar e acho que o Ayrton merece todas as homenagens”.

Para Galisteu, o projeto é também uma forma de humanizar Senna:

“E por que não também contar sobre ele como namorado, como homem, como amigo? É um privilégio poder contar essa história. Então, vamos contá-la, e você vai poder assistir ainda este ano na HBO”.

‘Não é resposta, não é recado’

Durante a entrevista, a apresentadora fez questão de esclarecer sua intenção:

“Quero dizer uma coisa do fundo do meu coração: essa minha história não é uma resposta, não é um recado, não tem nada a ver com isso. É só a minha história”.

Ela acrescentou que não deseja criar polêmicas: “É uma história pequenininha perto da história do Ayrton, quase insignificante. O Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento com ele”.

No entanto, Adriane sentiu que era sua obrigação compartilhar sua versão: “Me senti na obrigação de contar porque acho que o público que é fã e que acompanha essa história queria muito saber”.

Por fim, ela reforçou: “Que fique claro que eu não sou a mulher da confusão, da guerra, da polêmica. Mas eu tenho uma história para contar, e ela merece ser contada”.

O documentário de Adriane Galisteu sobre Ayrton Senna ainda não tem título nem data confirmada, mas já desperta enorme expectativa. Afinal, o relacionamento dos dois, vivido nos últimos anos de vida do piloto, sempre foi cercado de emoção e controvérsia.

