  Teatro
  2. Estreia de O Balé Que Você Não Vê no Rio de Janeiro reúne famosos e celebra a dança afro-brasileira
Teatro / Espetáculo

Estreia de O Balé Que Você Não Vê no Rio de Janeiro reúne famosos e celebra a dança afro-brasileira

Espetáculo do Balé Folclórico da Bahia lota o Teatro João Caetano e emociona público com sua fusão de música, capoeira e teatro

por Priscilla Comoti
Publicado em 26/08/2025, às 16h45

Ângela Vieira e Matheus Nachtergaele
Ângela Vieira e Matheus Nachtergaele - Foto: André Adami

A estreia de O Balé Que Você Não Vê, do Balé Folclórico da Bahia, no Festival MoviRio, foi um grande sucesso e atraiu uma plateia ilustre ao Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, no último fim de semana. Com ingressos esgotados e forte repercussão nas redes sociais, a apresentação reafirmou a relevância e a força da companhia, que há 37 anos é referência mundial na dança afro-brasileira.

Entre os convidados especiais que prestigiaram o evento, estiveram o ator e diretor Lázaro Ramos, o ator Matheus Nachtergaele, Dona Dea Lúcia, Carlinhos de Jesus e a atriz Glória Pires.

A força do Balé Folclórico da Bahia: ancestralidade e contemporaneidade em cena

Criado em 2022, O Balé Que Você Não Vê trouxe ao palco coreografias inéditas e um repertório consagrado, incluindo obras como Bolero (Carlos Durval), Okan (Nildinha Fonseca), 2-3-8 (Slim Mello) e a emblemática Afixirê (Rosângela Silvestre). O espetáculo se destaca pela fusão de música ao vivo, capoeira e teatro, criando uma experiência imersiva que traduz a ancestralidade e a modernidade da cultura afro-brasileira.

A temporada faz parte do circuito nacional em comemoração aos 37 anos do Balé Folclórico da Bahia, com o patrocínio do will bank e realização pela Lei Rouanet. Após a estreia no Rio de Janeiro, o espetáculo seguirá para diversas cidades, incluindo São Paulo, Campinas, Franca, Goiânia, Florianópolis, Porto Alegre e Novo Hamburgo.

O que disseram os famosos sobre a estreia

O ator Matheus Nachtergaele compartilhou sua alegria em ver o Balé Folclórico da Bahia no Rio: “Eu sou amigo e adoro o Vavá Botelho, adoro o Zebrinha, adoro o balé folclórico da Bahia. Então, hoje é uma noite deliciosa de poder ter aqui na minha terrinha, Rio de Janeiro, esses baianos maravilhosos, cheios de axé, de garra, de ritmo, de beleza, de arte. Tô adorando. Eu adoro vir no João Caetano, tá muito vivo, muito vivo”, declarou Matheus.

Déa Lúcia, por sua vez, afirmou: “A gente veio aqui prestigiar porque eu amo dança, ainda mais a do folclore da Bahia que é maravilhosa. E eu tô entrando assim com uma expectativa bombando, tá bom?”, demonstrando grande entusiasmo pelo evento.

Já Carlinhos de Jesus falou sobre sua relação próxima com a companhia: “Toda vez que eu vou à Bahia, que eu vou a Salvador ou toda vez que eles estão por aqui, eu tô sempre por perto. Não posso deixar de perder esse espetáculo. E ansioso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Com certeza vai nos surpreender, nos encantar e fazer a gente levantar da cadeira para dançar”, destacou o coreógrafo.

Glória Pires afirmou: “Olha, eu sou a maior fã, uma das maiores fãs do balé folclórico. Tô aqui muito feliz com essa apresentação, com esse espetáculo belíssimo que eu já conheço, porque esse espetáculo faz parte do documentário sobre os 37 anos do balé. É uma honra estar aqui, uma alegria enorme presenciar esse espetáculo maravilhoso”.

O espetáculo O Balé Que Você Não Vê não é apenas uma apresentação de dança; é uma celebração da riqueza cultural brasileira e da luta pela valorização da cultura afro-brasileira. Com a participação de grandes nomes da dança e da música, a performance emociona e educa, mantendo viva a tradição enquanto abraça a contemporaneidade.

Com uma agenda de apresentações em várias cidades brasileiras, O Balé Que Você Não Vê continua sua jornada, conquistando o público e colocando a dança afro-brasileira em destaque.

Gloria Pires - Foto: Léo Ripamondi
Dona Déa Lúcia - Foto: André Adami
Marieta Severo - Foto: André Adami
Clara Buarque - Foto: André Adami
Matheus Nachtergaele - Foto: André Adami
Ângela Vieira - Foto: André Adami
Carlinhos de Jesus - Foto: Leo Ripamondi
Espetáculo O Balé Que Você Não Vê - Foto: Leo Ripamondi
Espetáculo O Balé Que Você Não Vê - Foto: Leo Ripamondi

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

