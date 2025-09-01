Príncipe William e Kate vão pagar aluguel exorbitante em nova mansão

Príncipe William e Kate Middleton irão se mudar para mansão em busca de mais espaço e privacidade: confira os valores da nova residência

O PríncipeWilliam e Kate Middleton movimentaram a imprensa britânica nesta semana ao anunciarem mudanças importantes na rotina da Família de Gales. Após meses desafiadores, o casal e os três filhos darão início a uma nova fase longe da atual residência, em busca de mais espaço e privacidade.

Segundo a revista Hello!, a nova moradia escolhida pelo casal, localizada no Windsor Great Park, oferece o dobro de espaço em relação à atual casa e conta com oito quartos. Especialistas estimam que o aluguel mensal da propriedade seja de cerca de 30 mil libras esterlinas (cerca de R$ 220 mil), valor pago à Crown Estate, instituição que administra os imóveis da coroa britânica desde 1829.

O imóvel georgiano, chamado Forest Lodge, é visto como a residência definitiva da família, garantindo mais conforto para o casal e os filhos: George (11), Charlotte (10) e Louis (7). Uma das decisões que se mantém da antiga casa é que não haverá funcionários morando na propriedade, reforçando um estilo de vida mais moderno.

Ingrid Seward, especialista na família real, elogiou a escolha: “É uma linda casa georgiana, em um lugar isolado, então vai servir perfeitamente para eles”.

Aluguel milionário e valorização da região

Em 2001, o aluguel médio da área era de cerca de 15 mil libras esterlinas, mas, de acordo com o especialista Russel Quirk, a alta demanda e o aumento de impostos sobre compra de imóveis fizeram o valor praticamente dobrar nas últimas duas décadas.

Jean Reeve, vizinha da nova residência, comemorou a mudança: “Eu estou feliz por eles. Dou as boas-vindas e espero que o público os deixe viver o mais tranquilamente possível como uma família”.

A mudança para Forest Lodge representa um novo capítulo para William e Kate, que buscam equilibrar as tradições da monarquia com a vida de uma família moderna, conciliando dever público, segurança e bem-estar.

