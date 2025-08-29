Por que príncipe William e Kate Middleton nunca vão morar no Palácio de Buckingham?

Você sabia? Príncipe William e Kate Middleton devem quebrar tradição da realeza britânica e nunca devem morar no Palácio de Buckingham

O príncipe William é o herdeiro direto do trono britânico e poderá se tornar rei no futuro. No entanto, ele não deverá morar no Palácio de Buckingham, que é a residência oficial do monarca em Londres, Inglaterra. Ele e a esposa, Kate Middleton, nunca devem se mudar para o local e o motivo vem à tona.

De acordo com a biógrafa da realeza Ingrid Seward, William deve tomar uma atitude diferente dos outros reis e rainhas do Reino Unido. Ele não pretende se mudar para o palácio com a família porque quer manter o Forest Lodge como sua residência definitiva.

“William nunca se mudaria para o Palácio de Buckingham. Ele nunca gostou muito do lugar e provavelmente não passou muito tempo lá. A rainha Elizabeth II e o príncipe Philip ficaram arrasados quando tiveram que se mudar da Clarence House. Winston Churchill disse, na época, que a rainha tinha que morar no palácio. Mas isso foi naquela época, não é agora. Talvez, o palácio de Buckingham abra ao público durante todo o ano, não apenas no verão, e eles podem usar o Castelo de Windsor para os eventos oficiais”, informou ela, de acordo com o site Hello.

Atualmente, o palácio passa por uma grande reforma avaliada em 369 milhões de libras, que só será finalizada em 2027 para se tornar a residência oficial do rei Charles III e da rainha Camilla.

A relação atribulada dos irmãos William e Harry

O príncipe William e seu irmão, o príncipe Harry, cresceram na frente do público do mundo todo como herdeiros do trono britânico. Quando eram crianças, eles tinham uma relação muito próxima e todos acreditavam que eles seriam amigos para sempre. Porém, o conto de fadas terminou muito antes do que pensavam. Os dois romperam a relação de forma radical e seguem por caminhos totalmente diferentes.

Neste mês, a morte da mãe deles, a princesa Diana, completará 28 anos e eles vivem uma nova fase na vida bem diferente de quando a mãe estava viva. De acordo com uma reportagem da revista People, não existe comunicação entre os irmãos. Tanto que o biógrafo da princesa Diana, Andrew Morton, falou sobre o assunto. “Todos nos lembramos dos dias em que Harry e William brincavam um com o outro, e tudo parecia definido para o relacionamento e o futuro deles - que Harry, como Diana sempre dizia, seria o braço direito de William. É uma grande perda para a monarquia”, disse ele.

A relação de William e Harry ao longo dos tempos

Filhos do Rei Charles III e da princesa Diana, os príncipes William e Harry cresceram unidos. Eles viveram as experiências do mundo do família real juntos, inclusive a exposição da vida pessoal. Os dois tiveram que lidar com o divórcio dos pais quando eram crianças e também com a dor do luto com a morte da mãe quando tinham apenas 15 e 12 anos. Porém, o que todos acreditavam que unia os irmãos, não era bem assim.

O mundo de conto de fadas foi rompido quando Harry decidiu revelar os detalhes da intimidade da família no livro Spare. Ele expôs situações com seu irmão, incluindo atritos e brigas físicas. Com isso, o relacionamento deles sofreu uma grande ruptura. William ficou magoado com o irmão e vice-versa. “A ruptura é muito profunda e duradoura. Não será mudada, na minha opinião, até que Harry tome uma atitude e peça desculpas”, disse o especialista em realeza Robert Lacey.

Harry disse que quer fazer as pazes com o irmão, mas isso nunca aconteceu. William nunca respondeu às tentativas de contato do caçula.

A única coisa que une os irmãos

A única atitude que une os irmãos William e Harry até hoje é a memória da mãe, princesa Diana. Os dois fazem trabalhos sociais para manter as obras de sua mãe vivas mesmo após 28 anos da morte dela. Eles apoiam as mesmas causas sociais que ela defendeu em vida. No passado, eles faziam os eventos juntos. Agora, cada um faz suas boas ações isoladamente.

“Diana sempre dizia que teve dois filhos por um motivo - o mais novo estaria lá para apoiar o mais velho na tarefa solitária de futuro rei. Não há dúvida de que Diana teria tentado agir como uma pacificadora entre eles. Se ela estivesse por perto, eles teriam resolvido as coisas de uma maneira diferente”, declarou o biógrafo Andrew Morton.

Além disso, William e Harry homenagearam a mãe nos nomes das filhas. Os dois colocaram o nome de Diana como segundos nomes das filhas, Charlotte e Lilibet.